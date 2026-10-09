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Azerbaycan ve İran cumhurbaşkanları BDT zirvesinde Avaza'da buluştu

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Azerbaycan ve İran cumhurbaşkanları BDT zirvesinde Avaza'da buluştu
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, BDT Liderler Zirvesi kapsamında Türkmenistan'da bir araya geldi. Pezeşkiyan dostluk ve akrabalık ilişkilerine dikkati çekti. Ağbend-Kelale projesinde çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğu kaydedildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkmenistan'da bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev ile Pezeşkiyan, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Liderler Zirvesi kapsamında Türkmenbaşı kenti yakınlarındaki Avaza bölgesinde bir araya geldi.

Pezeşkiyan, iki ülke arasında tarihi dostluk ve akrabalık ilişkileri bulunduğunu belirterek, İran'da yaşanan olaylar sırasında Azerbaycan'ın dost ve iyi komşu olarak sergilediği tutumun takdir edildiğini yineledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ise İran'ın, üye olmayan bir devlet olarak ilk kez BDT Liderler Zirvesi'ne katılmasına değindi.

Görüşmede, Ağbend-Kelale projesinin uygulanmasına ilişkin çalışmaların tamamlanma aşamasında olduğu memnuniyetle kaydedildi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konuların, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te devlet başkanlarının son görüşmesinde ele alındığı hatırlatılarak, bu konuların hayata geçirilmesi için iki ülkenin ilgili kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Kaynak: AA
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