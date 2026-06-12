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AYM Başkanı Özkaya, Türkmenistan Yüksek Mahkemesi heyetiyle bir araya geldi

AYM Başkanı Özkaya, Türkmenistan Yüksek Mahkemesi heyetiyle bir araya geldi
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Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Türkmenistan Yüksek Mahkemesi Başkanvekili Toynazar Hudaynazarov'u kabul ederek, iki ülke arasındaki yargı işbirliği ve tecrübe paylaşımını görüştü.

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, Türkmenistan Yüksek Mahkemesi Başkanvekili Toynazar Hudaynazarov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AYM'den yapılan açıklamaya göre, Özkaya, Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Türkmenistan Yüksek Mahkemesi Başkanvekili Hudaynazarov ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Türkiye ile Türkmenistan arasında her alanda gelişen ilişkilerin ve işbirliğinin yargı kurumları arasındaki temaslarla da güçlendiğini belirten Özkaya, karşılıklı ziyaretlerin kurumsal bağların pekiştirilmesine ve ortak tecrübelerin paylaşılmasına imkan sağladığını kaydetti.

Özkaya, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve kardeşlik bağlarına işaret ederek, hukuk devleti ilkesinin güçlendirilmesi, temel hak ve özgürlüklerin korunması ile yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında farklı ülkelerin yargı kurumları arasında sürdürülen bilgi ve deneyim paylaşımının önem taşıdığını ifade etti.

AYM'nin çok sayıda uluslararası kurum ve kuruluşun aktif üyesi olduğunu ve bu üyelikler kapsamında önemli roller üstlendiğini belirten Özkaya, dünya anayasa yargısı alanında yürütülen çalışmalara ilişkin konuklarına bilgi paylaşımında bulundu.

Özkaya, Türkmenistan Yüksek Mahkemesi ile de ilişkileri en üst seviyeye çıkarmak istediklerini vurguladı.

Türkmenistan Yüksek Mahkemesi Başkanvekili Hudaynazarov ise tecrübe paylaşımının önemine işaret ederek, işbirliği ve karşılıklı ziyaretlerin devam etmesi temennilerini dile getirdi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
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