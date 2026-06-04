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Cevdet Yılmaz Türkmenistan temaslarını tamamladı

Cevdet Yılmaz Türkmenistan temaslarını tamamladı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan ziyareti kapsamında fuar alanında Türk firmalarıyla bir araya geldi ve anıt ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretini tamamlayan Yılmaz, misafirperverlikleri için Türkmenistan hükümetine teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan temaslarını tamamladığını belirterek, ülke hükümetine misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından Türkmenistan ziyaretine ilişkin bir paylaşım yaptı. Ziyareti kapsamında fuar alanındaki Türk firmalarıyla bir araya geldiğini ve anıt ziyareti gerçekleştirdiğini aktaran Yılmaz, "Türkmenistan ziyaretimiz kapsamında, Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Türkmentextile Expo 2026 Uluslararası Fuar alanında Türk firmalarımızı ziyaret ettik. Ardından 'Halk Hakıdası' Anıtlar Kompleksindeki 'Baki Şöhrat' anıtına çelenk bırakarak Türkmenistan temaslarımızı tamamladık. Türkmenistan hükümetine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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