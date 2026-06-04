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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Ataguliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Ataguliyev ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aşkabat'ta Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökerguli Ataguliyev ile bir araya gelerek HEK 9. Dönem Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Görüşmede ticaret, enerji, ulaştırma ve eğitim gibi alanlarda iş birliğini güçlendirecek 71 maddelik Eylem Planı imzalandı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aşkabat'ta Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökerguli Ataguliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu (HEK) 9'uncu Dönem Toplantısı vesilesiyle Aşkabat'ta Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nökerguli Ataguliyev ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdik. Dost ve Kardeş Türkmenistan ile; ortak üretim, ortak yatırım ve üçüncü ülkelerde ortak proje geliştirme hedefiyle, yalnızca ikili ticareti büyüten değil, bölgesel ve küresel ölçekte değer üreten ekonomik ortaklığımızı kararlılıkla güçlendiriyoruz. HEK toplantısında, ülkemizin Türkmenistan ile ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmaları kapsamlı şekilde ele aldık. Toplantı sonunda imzaladığımız HEK 9'uncu Dönem Protokolü'nün ve ticaretten yatırımlara, enerjiden ulaştırmaya, eğitimden sanayiye kadar birçok alanda atılacak somut adımları içeren 71 maddelik Eylem Planı'nın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Başta kıymetli dostum Sayın Ataguliyev olmak üzere toplantıya ev sahipliği yapan Türkmenistan hükümetine ve tüm heyete misafirperverlikleri ve katkıları için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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