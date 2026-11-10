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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Türkmenistan işbirliğinin artması için adımlar atmaya devam edileceğini, özellikle enerji, ticaret, savunma sanayisi ve yatırım alanlarında çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Türkmenistan işbirliğinin artması için adımlar atmaya devam edileceğini, özellikle enerji, ticaret, savunma sanayisi ve yatırım alanlarında çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye- Türkmenistan işbirliğinin artması için adımlar atmaya devam edileceğini, özellikle enerji, ticaret, savunma sanayisi ve yatırım alanlarında çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı

Kaynak: AA
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