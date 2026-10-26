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PTT, Türkiye-Türkmenistan ortak pulunu ve 100 liralık ilk gün zarfını satışa çıkardı

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PTT AŞ, Türkiye Cumhuriyeti-Türkmenistan Ortak Pulu konulu anma pulu ve ilk gün zarfını satışa çıkardı. 50 lira bedelli pul ile 100 lira bedelli zarf, PTT iş yerleri ve filateli.gov.tr'de satışa sunuldu; aynı tarihte Ankara'da ilk gün damgası kullandırıldı.

Ptt AŞ, "Türkiye Cumhuriyeti- Türkmenistan Ortak Pulu" konulu anma pulu ile ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, 50 lira (60x85 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 100 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte, PTT Pul Müzesi/ANKARA adresinde, "Türkiye Cumhuriyeti-Türkmenistan Ortak Pulu 26.10.2026 ANKARA" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.

Kaynak: AA
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