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Hazar'a kıyıdaş ülkeler Türkmenistan'da ekolojik zirvede buluştu, komisyon kurulacak

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Rusya, İran, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan liderleri Türkmenistan'da Hazar Ekoloji Zirvesi'nde bir araya gelerek ekolojik sorunları görüştü. Zirvede, Hazar Denizi'nin seviyesinin düşmesine yönelik işbirliğinin artırılması ve sorunla mücadele için komisyon kurulması kararlaştırıldı.

Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin liderleri Türkmenistan'da bir araya gelerek ekolojik sorunları görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Türkmenbaşı kenti yakınlarındaki Avaza bölgesinde Hazar Ekoloji Zirvesi'nde bir araya geldi.

Zirvede, Hazar Denizi'nin seviyesinin düşmesiyle ilgili sorunların çözümü için beş ülke arasındaki işbirliğinin artırılması konusunda mutabakata varıldı.

Zirvede alınan karara göre Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan başbakan yardımcıları ile İran ve Rusya'nın üst düzey yetkililerinin yer alacağı bir komisyon kurulacak.

Komisyon, Hazar Denizi'nin seviyesinin düşmesinin nedenlerini belirleyecek ve denizin sığlaşmasının yol açtığı olumsuz süreçlerle mücadele için kapsamlı önlemler hazırlayarak uygulanmasını sağlayacak.

Komisyonun çalışmalarını desteklemek amacıyla Hazar'a kıyısı olan ülkelerin kamu kurumlarından temsilciler, uzmanlar ve profesyonellerin katılımıyla ihtisaslaşmış çalışma grupları da oluşturulabilecek.

Kaynak: AA
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