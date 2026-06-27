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Beykoz'da denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Beykoz'da denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
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Beykoz Riva Merkez Plajı'nda denize girdikten sonra kaybolan Türkmenistan uyruklu 22 yaşındaki genç, ekiplerin havadan ve denizden yürüttüğü arama çalışmaları sonucu cansız olarak denizden çıkarıldı.

BEYKOZ Riva Merkez Plajı'nda denize girdikten sonra kaybolan Türkmenistan uyruklu 22 yaşındaki gencin cansız bedeni, ekiplerin havadan ve denizden yürüttüğü arama çalışmaları sonucu denizden çıkarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Riva Merkez Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu 2004 doğumlu genç, denize girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kayıp gencin bulunması için Sahil Güvenlik botları, dalgıç ekipleri, cankurtaranlar ve arama kurtarma faaliyetlerinde görev alan sivil toplum kuruluşlarının ekiplerinin katılımıyla denizden, helikopter desteğiyle de havadan arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda gencin cansız bedeni denizden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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