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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aşkabat'ta Türk İş Dünyası Buluşması programına katıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aşkabat'ta Türk İş Dünyası Buluşması programına katıldı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan ziyareti kapsamında Aşkabat'ta düzenlenen Türk İş Dünyası Buluşması'na katılarak 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyaret kapsamında gittiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türk İş Dünyası Buluşması programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu (HEK) 9'uncu Dönem Toplantısı öncesinde Türk İş Dünyası Buluşması programımızda kıymetli iş insanlarımızla bir araya gelerek görüş ve önerilerini dinledik. Dost ve kardeş Türkmenistan ile yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılması için atılacak adımların hızlandırılması, gündemimizin en önemli başlıklarından biri olacaktır. Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) gibi güçlü bir platform altında, Türkmenistan'da faaliyet gösteren iş insanlarımızı buluşturan bu toplantı; hem ortak sorunlara ortak çözümler üretmek hem de yeni iş birliklerinin kapısını aralamak için son derece isabetli bir zemindir. Bu anlamlı buluşmayı düzenleyen DEİK, DTİK ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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