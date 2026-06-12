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Bakırköy'de motosiklet aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü

Bakırköy'de motosiklet aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü
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Bakırköy D-100 kara yolunda kontrolden çıkan motosiklet aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Shanur Amanturdyyev ile yolcu Babamyrat Annamyrsdov hayatını kaybetti.

BAKIRKÖY'de aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü Shanur Amanturdyyev (41) ile beraberindeki yolcu Babamyrat Annamyrsdov (39) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bakırköy D-100 kara yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu Shanur Amanturdyyev'in kontrolünü yitirdiği 34 MJ 6510 plakalı motosiklet, refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü ve beraberindeki Türkmenistan uyruklu Babamyrat Annamyrsdov ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Amanturdyyev, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Babamyrat Annamyrsdov ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından sürücünün cenazesi morga götürüldü. Kaza nedeniyle aydınlatma direğinde hasar oluşurken, yola saçılan ve tehlike oluşturan parçalar elektrik ekipleri tarafından kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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