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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 kapsamında Antalya'da bulunan Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov görüşmesinde, Türkiye-Türkmenistan ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 kapsamında Antalya'da bulunan Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov görüşmesinde, Türkiye-Türkmenistan ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 kapsamında Antalya'da bulunan Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhammedov görüşmesinde, Türkiye-Türkmenistan ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı

Kaynak: AA
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