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Cevdet Yılmaz Türkmenistan'a Resmi Ziyarette Bulundu

Cevdet Yılmaz Türkmenistan'a Resmi Ziyarette Bulundu
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan'da düzenlenen 9. Dönem Türkmenistan-Türkiye Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon Toplantısı'na katılmak üzere Aşkabat'a gitti. Ziyaret kapsamında Türkmenbaşı Ruhy Camii'ni de ziyaret etti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyaret kapsamında gittiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'a ulaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "9'uncu Dönem Türkmenistan-Türkiye Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon (HEK) Toplantısı ve bir dizi programa katılmak üzere Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'tayız. Ziyaretimiz kapsamında ilk olarak, 10 bin kişiyi aşan kapasitesiyle Orta Asya'nın en büyük ibadet mekanlarından biri olan Türkmenbaşı Ruhy Camii'ni ziyaret ederek, Türkmenistan'ın ilk Devlet Başkanı Saparmurat Niyazov ve aile fertlerini medfun bulundukları kabristanlıkta dualarla yad ettik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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