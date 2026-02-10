Haberler

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkmenistanda Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın Açılışında

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkmenistanda Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın Açılışında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkmenistan'ın Aşkabat şehrinde düzenlenen 12. Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışına katıldı. Bakan, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlenmesi ve ticaret hacminin arttırılması hedeflerini vurguladı. 2025 yılında ticaret hacminin 2,2 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini belirten Bolat, 5 milyar dolarlık hedefe en kısa sürede ulaşmayı amaçladıklarını ifade etti.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkmenistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışına katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, başkent Aşkabat'ta bu yıl 12'ncisi düzenlenen Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışına katıldı. Bakan Bolat, fuara ilişkin sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Türkmenistan'a gerçekleştirdiğimiz resmi ziyaret kapsamında, bu sene 12'ncisi düzenlenmekte olan Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın resmi açılışını, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Nökergulı Ataguliyev ile gerçekleştirdik. Türkmenistan ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz; karşılıklı iş birliğinin güçlenerek devam etmesi ve farklı sektörlerde ortak projelerin önünün açılmasıyla birlikte daha dinamik ve çok boyutlu bir nitelik kazanmış durumdadır. Bu kapsamda, küresel koşullardaki olumsuz gelişmelere rağmen 2025 yılında ticaret hacmimizin 2,2 milyar dolar seviyesine ulaşmasından memnuniyet duyuyoruz. İkili ticaretimizdeki başlıca hedefimiz; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdimuhamedov tarafından belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine en kısa sürede ulaşmaktır. Türk firma ve ihracatçı birliklerimizden oluşan 87 stant ile 1.396 metrekare alanda katılım gösterdiğimiz fuarı da ziyaret ederek; bu güçlü katılımın ülkelerimiz arasındaki ilişkileri pekiştireceğine, karşılıklı fayda ilkesi doğrultusunda ikili ticaretimizi ileri seviyelere taşıyacağına inanıyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İlk imzalar atıldı

Suudi Arabistan ile dev anlaşma! İmzalar atıldı
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti

Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 100 milyon euroluk tarihi fark

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi fark
Tacizci amca, Ajda Pekkan'ın vokalistini canından bezdirdi

Mesajlar üzerine savcılığa koştu, tacizcinin kimliği şoke etti
İstanbul'a 4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi

4. kar yağışı geliyor! Tarih verildi
Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti

Mbappe'nin annesini gören herkes tek bir kişiye benzetti
Arap dünyasında Epstein depremi: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum

Arap dünyası şokta: İkinizle daha fazla zaman geçirmek istiyorum
4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar! Annesini ve kızını arabada vurmuş

4 kişinin öldüğü aile katliamında yeni detaylar! Komşu konuştu