Rusya ve Türkmenistan'dan iş insanları Erciyes'i ziyaret etti

Rusya ve Türkmenistan'dan iş insanları, Kayseri'nin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Rusya ve Türkmenistan'dan iş insanları, ziyaret ettikleri Erciyes'in turizm potansiyelini yerinde inceleyerek bölgedeki yatırım fırsatları hakkında bilgi aldı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu tarafından yapılan sunumda, Erciyes'in uluslararası turizmdeki yeri, artan ziyaretçi sayısı ve yatırım potansiyeli anlatıldı.

Ziyaretin, Rusya ve Türkmenistan ile turizm ve yatırım alanlarında yeni işbirliklerinin önünü açması bekleniyor.