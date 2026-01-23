Haberler

Daltonlar'ın Türkmen kafes dövüşçüsü "Dalton İntizar" Azerbaycan'da yakalandı

Daltonlar'ın Türkmen kafes dövüşçüsü 'Dalton İntizar' Azerbaycan'da yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kilit isimlerinden biri olduğu ve "Dalton İntizar" kod adını kullandığı öne sürülen Türkmenistan uyruklu profesyonel kafes dövüşçüsü İntizar Babaniyazov, Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Babaniyazov'un örgütün tehdit, şantaj ve silahlı saldırı talimatlarıyla bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

Kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

KAFES DÖVÜŞÇÜSÜ "DALTON İNTİZAR" AZERBAYCAN'DA YAKALANDI

Örgütün önemli isimlerinden biri olduğu ve "Dalton İntizar" kod adını kullandığı belirtilen Türkmenistan uyruklu profesyonel kafes dövüşçüsü İntizar Babaniyazov, Azerbaycan'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleştirilen çalışma kapsamında gözaltına alınan Babaniyazov, işlemlerinin ardından Türkiye'ye getirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daltonlar'ın Türkmen kafes dövüşçüsü 'Dalton İntizar' Azerbaycan'da yakalandı

TEHDİT, ŞANTAJ, SİLAHLI SALDIRI...

Sabah'ta yer alan habere göre, Babaniyazov'un suç örgütü adına tehdit ve şantaj yoluyla para topladığı iddia edilen gruplarla bağlantı kurduğu değerlendiriliyor. Aynı zamanda örgüt tarafından düzenlenen bazı silahlı saldırıların da Babaniyazov'un talimatlarıyla gerçekleştirildiği öne sürülüyor.

Umut Halavart
Haberler.com / Dünya
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu

2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti

Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 4 aylık tazminat alabilirsiniz
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti

Aynı gün iki acı: Kardeşler peş peşe hayatını kaybetti
Dünyanın en basit ilacı ülkede krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar

Dünyanın en basit ilacı krize yol açtı! İhracatı bile yasakladılar
Evi tahliye etti ama mahkeme giderleri kiracıya yüklendi

Evi tahliye etti ama mahkeme masrafları kiracıya yüklendi