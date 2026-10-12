Sağlık Bakan Yardımcısı Okumuş, Aşkabat'ta üç sağlık tesisinin açılışına katıldı

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Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Nurullah Okumuş başkanlığındaki heyet, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta iki ülke arasında sağlık alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik temaslarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Okumuş ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Aziz Alper'in yer aldığı heyet, 10-12 Ekim'de düzenlenen "Güçlü Devletin Yeni Bir Çağının Diriliş Döneminde Halk Sağlığı, Eğitim ve Spor" başlıklı uluslararası bilimsel konferansa katıldı.

Konferans kapsamında, Türk firmaları tarafından inşa edilen, son teknoloji tıbbi donanımlarla hizmet verecek Uluslararası Onkoloji Merkezi, Diş Hastanesi ve Uluslararası Çocuk Hastanesinin resmi açılışları, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışların ardından Uluslararası Onkoloji Merkezini ziyaret eden Türk heyeti, Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov ile görüştü.

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki sağlık ilişkileri ve işbirliği imkanlarının ele alındığı görüşmede Berdimuhamedov, iki ülke arasındaki güçlü işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkmenistan'dan teknik heyet Türkiye'ye davet edildi

Ziyaret kapsamında Türk heyeti, Türkmenistan Sağlığı Koruma ve İlaç Sanayi Bakanı Mıratverdi Gayıpov ile resmi akşam yemeğinde bir araya geldi.

Konferansın ikinci gününde iki ülke heyetleri arasında kapsamlı görüşme gerçekleştirildi.

Bakan Yardımcısı Okumuş ile Bakan Gayıpov arasındaki görüşmede, açılışı yapılan sağlık tesislerinin operasyonel ihtiyaçları, Türkiye'nin bilgi birikimi, tecrübe paylaşımı ile teknik destek alanlarında sağlayabileceği katkılar değerlendirildi.

Görüşmede Sağlık Bakanlığının faaliyetlerini ve Türkiye'nin sağlık altyapısını yerinde incelemek üzere Türkmenistan'dan teknik heyetin Türkiye'ye davet edilmesi kararlaştırıldı.

Türkiye'de gelecek dönemde düzenlenecek uluslararası toplantı ve etkinliklere Türkmenistan Sağlığı Koruma ve İlaç Sanayi Bakanlığı yetkililerinin katılımının önemine işaret edilen görüşmede Türkmen tarafına resmi davet iletildi.

Heyete temasları sırasında Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Şener Cebeci de eşlik etti.

Kaynak: AA