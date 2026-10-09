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Pezeşkiyan ile Putin Türkmenistan'da ekonomik ve stratejik iş birliğini ele aldılar

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Pezeşkiyan ile Putin Türkmenistan'da ekonomik ve stratejik iş birliğini ele aldılar
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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkmenistan'daki BDT Zirvesi ve Hazar Denizi çevre zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşmede enerji, tarım, ulaştırma ve ticarette iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak projelerin hızlandırılması ele alındı.

(TÜRKMENİSTAN) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkmenistan'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi ve Hazar Denizi çevre zirvesi kapsamında bir araya geldi. Görüşmede enerji, tarım, ulaştırma ve ticaret başta olmak üzere ikili ekonomik ve stratejik iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe akşamı Türkmenistan'da görüştü.

Görüşmede iki ülke ilişkilerinde kaydedilen ilerlemeler değerlendirilirken, enerji, tarım, ulaştırma ve ticaret gibi alanlarda ekonomik ve stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruldu.

Taraflar, ortak projelerin tamamlanma sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurgulayarak, iki ülkenin ulusal çıkarları ve bölgesel istikrar doğrultusunda kapsamlı iş birliğini genişletme kararlılıklarını teyit etti.

Pezeşkiyan, BDT Zirvesi ile Hazar Denizi çevre zirvesine katılmak ve konuşma yapmak üzere Türkmenistan'a gitmişti.

Kaynak: ANKA
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