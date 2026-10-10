BDT liderleri Türkmenbaşı'nda 35. yıl stratejik ortaklık bildirisi kabul etti

BDT liderleri Türkmenbaşı'nda 35. yıl stratejik ortaklık bildirisi kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentinde düzenlenen BDT Devlet Başkanları Konseyi toplantısında, üye ülke liderleri örgütün 35. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bildiri kabul etti. Bildiride, stratejik ortaklığın geliştirilmesine yönelik taahhüt vurgulandı.
ASTANA, 10 Ekim (Xinhua) -- Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentinde düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Konseyi toplantısı, 9 Ekim 2026.
Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerin liderleri cuma günü, örgütün 35. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir bildiri kabul etti. Bildiride, üye ülkeler arasında stratejik ortaklığın geliştirilmesine yönelik taahhüt vurgulandı. (Fotoğraf: Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua