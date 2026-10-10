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BDT liderleri Türkmenbaşı'nda 35. yıl stratejik ortaklık bildirisi kabul etti

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Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentinde düzenlenen BDT Devlet Başkanları Konseyi toplantısında, üye ülke liderleri örgütün 35. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bildiri kabul etti. Bildiride, stratejik ortaklığın geliştirilmesine yönelik taahhüt vurgulandı.

ASTANA, 10 Ekim (Xinhua) -- Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kentinde düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Konseyi toplantısı, 9 Ekim 2026.

Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkelerin liderleri cuma günü, örgütün 35. kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir bildiri kabul etti. Bildiride, üye ülkeler arasında stratejik ortaklığın geliştirilmesine yönelik taahhüt vurgulandı. (Fotoğraf: Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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