Albüm: Çin Cumhurbaşkanı Xi: Türkmenistan ile Doğalgaz ve Ticarette İşbirliğimizi Güçlendirmeliyiz

BEİJİNG, 19 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ile Türkmenistan'ın doğalgaz alanındaki işbirliği ölçeğini genişletmesi, ticaret ve yatırım seviyesini yükseltmesi gerektiğini söyledi.

Xi çarşamba günü başkent Beijing'de Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile görüşmesi sırasında yaptığı açıklamada, her iki tarafın bağlantısallık, tarım, yapay zeka, dijital ekonomi ve temiz enerji gibi kaynak dışı alanlarda da işbirliğini genişletmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua