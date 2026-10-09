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Pezeşkiyan Hazar'da çevrenin siyasi anlaşmazlıklara kurban edilmemesini istedi

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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkmenistan'daki Hazar Denizi Çevre Toplantısı'nda çevrenin siyasi anlaşmazlıklara kurban edilmemesi gerektiğini söyledi. Pezeşkiyan, liman ve gemilere yönelik saldırıların barış ve güvenliği zedeleyip çevresel sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dünyanın bugünlerde çok sayıda kriz, jeopolitik rekabet ve savaşın yanı sıra tek taraflı yaptırımlar ve çok taraflılığın zayıflamasıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Çevrenin siyasi anlaşmazlıklara, ekonomik rekabetlere veya bölge dışı müdahalelere kurban edilmemesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Türkmenistan'da düzenlenen Hazar Denizi Çevre Toplantısı'nda konuştu.

Dünyanın, çok sayıda kriz, jeopolitik rekabet ve savaşın yanı sıra tek taraflı yaptırımlar ve çok taraflılığın zayıflamasıyla karşı karşıya kaldığına değinen Pezeşkiyan, "Çevrenin siyasi anlaşmazlıklara, ekonomik rekabetlere veya bölge dışı müdahalelere kurban edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeler ilmi, teknik, mali ve insani kapasiteleriyle bölgesel işbirliği ve ulusal egemenliklere saygı çerçevesinde Hazar Denizi'nin kaderini belirlemelidir." ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail'in İran'ın Hazar Denizi kıyısındaki Gilan eyaletinde yer alan Bender Enzeli'ye yönelik saldırılarını ve Ukrayna'nın yine Hazar Denizi'nde İran'a ait bir gemiye düzenlediği saldırısını hatırlatan Pezeşkiyan, kıyılardaki limanlara, gemilere, yakıt depolarına, sanayi tesislerine ve denizle ilgili altyapıya yönelik saldırıların barış ve güvenliği zedelemesinin yanı sıra sınır ötesi çevresel sonuçlar da doğurabileceğini söyledi.

Kaynak: AA
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