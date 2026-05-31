Fatih'te cam silerken 5'inci kattan apartman boşluğuna düşen kadın öldü

FATİH'te iddiaya göre cam silmek için çıktığı 5'inci kattan apartman boşluğuna düşen Türkmenistan uyruklu Telli Novruzova (43), hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Koca Mustafapaşa Mahallesi Cambaziye Mektebi Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre yaşadığı binanın 5'inci kattaki evinin camını silmek isteyen Türkmenistan uyruklu Telli Novruzova, apartman boşluğuna düştü. Binada yaşayanların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartman boşluğunda sıkışan Telli Novruzova'ya ulaşmak için 1'inci kattaki dairenin banyo duvarını kırdı. Bulunduğu yerde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

SAVCILIK ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından savcılık, olayı şüpheli ölüm olarak değerlendirdi. Novruzova'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

