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Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı kabul etti

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı kabul etti
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan'da Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile görüştü; enerji, ticaret, eğitim ve kültür alanlarında işbirliği ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 9. Dönem Türkmenistan-Türkiye Hükümetler Arası Ekonomik Komisyon (HEK) toplantısı dolayısıyla bulunduğu Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov tarafından kabul edildi.

Yılmaz, NSosyal hesabından, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Berdimuhammedov ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki köklü kardeşlik bağlarının yanı sıra ortak geleceğimizi şekillendirecek işbirliği alanlarını kapsamlı şekilde ele aldık. Enerjiden ulaştırmaya, ticaretten eğitime, bilim ve teknolojiden kültürel etkileşime kadar birçok başlıkta karşılıklı faydaya dayalı ortaklıklarımızı daha ileriye taşıma konusunda güçlü bir irade ortaya koyduk. Türk dünyasının birlik ve dayanışmasını güçlendiren her adımın, bölgemizin huzuruna ve refahına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Özellikle küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı bir dönemde, ortak tarih ve değerlerden güç alan Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinin stratejik bir vizyonla geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Yılmaz, "Karşılıklı güven, birlik ve beraberlik anlayışı temelinde yürüttüğümüz çalışmalarla bölgemizde istikrarı desteklemeyi ve ortak kalkınma hedeflerimize birlikte ulaşmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz, misafirperverliği ve nazik kabulü için Berdimuhammedov'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Harun Kutbe
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