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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Diyalog Forumu ve iki törene katılacak

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Cevdet Yılmaz, Türk Dünyası Diyalog Forumu ile Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov'a Fahri Doktora ve DEİK Stratejik Dostluk Nişanı takdim törenlerine katılacak. Törenlerde Berdimuhamedov'a fahri doktora unvanı ve DEİK stratejik dostluk nişanı takdim edilecek.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Dünyası Diyalog Forumu'na, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov'a Fahri Doktora Unvanı Takdim Töreni ile DEİK Stratejik Dostluk Nişanı Takdim Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/08.30/15.00/16.00)

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Ataşehir-Göztepe Metrosu test sürüşüne katılacak.

(İstanbul/11.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenecek "Siyasette Kadın Olmak: Hikayelerimiz, Mücadelemiz ve Ortak Geleceğiz" programına katılacak.

(Ankara/18.00)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 12.? ?Türk Tıp Dünyası Kurultayı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi çerçevesinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenecek "Türk Dünyasında Diplomaside Kadın" paneline katılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Genomik Test Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek.

(Ankara/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yol-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı ekonomik güven endeksini, temmuz-eylül dönemi turizm istatistiklerini, 2025 yılına ilişkin Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması'nı açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Atlanta)

2- Yemen'deki meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Riyad)

3-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenecek, "Türk Dünyası Diyalog Forumu" programına katılacak.

(Ankara/08.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek basın toplantısında bu yılın 9 aylık turizm verilerini kamuoyuyla paylaşacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 10. haftası, TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak.

(Konya/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, Turka Esenler Erokspor-KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

3- Nesine 3. Lig'in 9. haftası, 3. Grup'ta oynanacak 1 karşılaşmayla başlayacak.

4- Basketbol Avrupa Ligi'nin dokuzuncu haftasında; Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek, Beşiktaş ise İtalyan ekibi Virtus Bologna ile rakip sahada karşılaşacak.

(İstanbul/20.30/Bologna/22.30)

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Kaynak: AA
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