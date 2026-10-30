Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Diyalog Forumu ve iki törene katılacak

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Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk Dünyası Diyalog Forumu'na, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov'a Fahri Doktora Unvanı Takdim Töreni ile DEİK Stratejik Dostluk Nişanı Takdim Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/08.30/15.00/16.00)

2- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Ataşehir-Göztepe Metrosu test sürüşüne katılacak.

(İstanbul/11.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenecek "Siyasette Kadın Olmak: Hikayelerimiz, Mücadelemiz ve Ortak Geleceğiz" programına katılacak.

(Ankara/18.00)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 12.? ?Türk Tıp Dünyası Kurultayı Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/09.30)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi çerçevesinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenecek "Türk Dünyasında Diplomaside Kadın" paneline katılacak.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Genomik Test Merkezi'nin açılışını gerçekleştirecek.

(Ankara/14.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yol-İş Sendikası 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı ekonomik güven endeksini, temmuz-eylül dönemi turizm istatistiklerini, 2025 yılına ilişkin Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması'nı açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Atlanta)

2- Yemen'deki meşru hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Riyad)

3-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenecek, "Türk Dünyası Diyalog Forumu" programına katılacak.

(Ankara/08.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek basın toplantısında bu yılın 9 aylık turizm verilerini kamuoyuyla paylaşacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 10. haftası, TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasıyla başlayacak.

(Konya/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 13. haftası, Turka Esenler Erokspor-KEÇTAŞ Ankara Keçiörengücü maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

3- Nesine 3. Lig'in 9. haftası, 3. Grup'ta oynanacak 1 karşılaşmayla başlayacak.

4- Basketbol Avrupa Ligi'nin dokuzuncu haftasında; Anadolu Efes, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u konuk edecek, Beşiktaş ise İtalyan ekibi Virtus Bologna ile rakip sahada karşılaşacak.

(İstanbul/20.30/Bologna/22.30)

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Kaynak: AA