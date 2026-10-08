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Putin, Avaza'da Pezeşkiyan ile İran'ın çözüm girişimlerini desteklediklerini söyledi

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Putin, Türkmenistan'da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşerek İran'ın barışçıl çözüm girişimlerini desteklediklerini ve yardıma hazır olduklarını söyledi. Putin, iki ülke ticaret hacminin geçen yıl yüzde 21'in üzerinde arttığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'ın, bölgedeki çatışmaların barışçıl yollarla çözülmesine yönelik girişimlerini desteklediklerini ve bu konuda İran'a her türlü yardımı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

Putin, Türkmenistan'ın Türkmenbaşı kenti yakınlarındaki Avaza bölgesinde İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, bölgedeki durumun en önemli gündem maddesi olduğunu belirterek, "İran'ın, kendi hatası nedeniyle başlamayan çatışmayı sona erdirmek için ciddi çaba gösterdiğini ve sorunun barışçıl yollarla çözülmesi için yeni öneriler sunduğunu biliyoruz. Durumun çözümüne yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız." diye konuştu.

Rusya ile İran arasındaki ilişkilerin olumlu yönde geliştiğini belirten Putin, iki ülke arasında geçen yıl imzalanan anlaşmanın işbirliğinin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Putin, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 21'in üzerinde arttığını ve bu eğilimin bu yılın 7 ayında da devam ettiğini kaydetti.

Beşeri alanlardaki işbirliğinin de güçlendiğini anlatan Putin, Rusya ve İran'da çok sayıda ortak etkinlik düzenlendiğini belirtti.

Kaynak: AA
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