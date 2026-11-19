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GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkmenistan'a gitti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Türkmenistan'da Aşkabat Büyükelçimiz Sayın Şener Cebeci'yi ve Askeri Ataşeliğimizi ziyaret etti" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı