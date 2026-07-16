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Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, Gürcistan'da resmi temaslarda bulundu

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Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile görüştü. Liderler ikili ilişkileri ele alırken, Gürcistan-Türkmenistan İş Forumu'nda ticaret ve altyapı işbirliği vurgulandı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak için Tiflis'e gelen Berdimuhamedov, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde düzenlenen törenin ardından liderler, baş başa görüşerek iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı.

Kavelaşvili, ikili görüşmede, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine sağladığı desteklerinden dolayı Berdimuhamedov'a teşekkür etti.

Gürcistan- Türkmenistan İş Forumu düzenlendi

Berdimuhamedov, Kavelaşvili ile görüşmesinin ardından Tiflis'te gerçekleşen Gürcistan- Türkmenistan İş Forumu'na katılarak, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile bir araya geldi.

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov, buradaki konuşmasında, iki ülkenin iş dünyaları arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Özel sektörün, ülkelerin altyapı çalışmalarında yer almasının önemli olduğunu vurgulayan Berdimuhamedov, "Bugün, ülkelerimizin birbirine daha da yakınlaşması ve kamu ile özel sektör arasındaki ortaklığın başarılı şekilde gelişmesi için Gürcistan'da, Karadeniz kıyısında bir Türkmenistan terminalinin varlığından bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

Berdimuhamedov, Türkmenistan ile Gürcü girişimciler arasındaki işbirliğinin tüm taraflar için faydalı olacağına inandığının altını çizerek, "Bu durum, ülkelerimizin inşaat, tarım ve diğer sektörlerinin gelişimine katkıda bulunacak projeler, planlar ve girişimlerde kendini gösterecek." dedi.

"BTK demir yolu hattındaki yük trafiği de yaklaşık 6 katına çıktı"

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze de Berdimuhamedov'un Gürcistan'a gelmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi.

Kobakhidze, Gürcistan ve Türkmenistan'ın güvenilir ticaret ortak olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl, ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi yüzde 26 artarak 100 milyon doları aştı." dedi.

Orta Koridor'un rekabetini artırmak için ülkesindeki altyapı çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini aktaran Kobakhidze, "2025'te Gürcistan üzerinden Orta Koridor'un konteyner taşımacılığı hacmi yüzde 33 artarken, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattındaki yük trafiği de yaklaşık 6 katına çıktı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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