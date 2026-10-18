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Sarıyer'de selde kaybolduğu değerlendirilen Babacanov'un son sinyali Ayazağa'dan alındı

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Sarıyer'de selde kaybolduğu değerlendirilen Babacanov'un son sinyali Ayazağa'dan alındı
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Sarıyer Ayazağa'da selde kaybolduğu değerlendirilen Türkmenistan uyruklu Murat Babacanov'u arama çalışmaları sürüyor. Arkadaşı Artur Seydullayev, Babacanov'un 18.50'de kaybolduğunu ve son sinyalinin Ayazağa Meydanı'ndan alındığını söyledi.

SARIYER Ayazağa'da etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selde kaybolan Türkmenistan uyruklu Murat Babacanov'u (30) arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaları takip eden Babacanov'un arkadaşı Artur Seydullayev, "Yağmurun ilk gününde saat 18.50'de ortadan kayboldu. O günden beri haber bekliyoruz. En son arkadaşımızla telefonda konuşarak gitti. Nerede olduğu bilinmiyor" dedi.

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan sağanağın ardından Sarıyer'deki Ayazağa Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolduğu değerlendirilen Türkmenistan uyruklu Murat Babacanov'u arama çalışmaları sürüyor.

'SON SİNYAL AYAZAĞA MEYDANI'NDAN ALINDI'

Bölgedeki çalışmaları takip eden Babacanov'un arkadaşı Artur Seydullayev, "Yağmurun ilk gününde saat 18.50'de ortadan kayboldu. O günden beri haber bekliyoruz. En son arkadaşımızla telefonla konuştu. Nerede olduğu bilinmiyor. Sel geldiğinde yıkılmış, gitmiş. Kimse görmedi, kimsenin de haberi yok. Burada olduğu bilgisi gelmedi ama en son sinyal Ayazağa Meydanı'ndan alındı. Şu an buraya geldi diye tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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