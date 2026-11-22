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Erzurum'da yabancı uyruklu kişilere yapılan konut satışları, geçen yılın ekim ayına göre 2026 yılında düşüş gösterdi. Ekim 2025'te Rusya Federasyonu uyruklu kişilere 1 konut satılırken, Eylül 2026'da Türkmenistan ve İran uyruklu kişilere toplam 2 konut satışı gerçekleştirildi. Ekim 2026'da ise yabancılara konut satışı yapılmadı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan satış verilerinde Erzurum'da 2025 yılı Ekim ayında yabancı uyruklu kişilere 1 konut satıldığı görüldü. Söz konusu satış Rusya Federasyonu uyruklu kişilere gerçekleştirildi. Aynı dönemde yabancılara iş yeri satışı kaydedilmedi.

2026 yılının Eylül ayında ise yabancılara yapılan konut satışları 2'ye yükseldi. Bu satışların 1'i Türkmenistan, 1'i İran uyruklu kişilere yapıldı. Eylül ayında da yabancılara iş yeri satışı gerçekleşmedi.

2026 yılı Ekim ayına gelindiğinde ise Erzurum'da yabancı uyruklu kişilere yönelik konut ve iş yeri satışı yapılmadı. Böylece geçen yılın aynı ayında 1 olan konut satışı, bu yılın ekim ayında sıfırlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı