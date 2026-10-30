Hacettepe Üniv., Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov'a fahri doktora verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye ve Türkmenistan, ortak bir tarihi, ortak bir kültürü, aynı dili ve aynı inancı paylaşan, 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla birbirine bağlı iki kardeş ülkedir" dedi.

Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov'a fahri doktora unvanı verildi. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olmak üzere çok sayıda protokol üyesi, akademisyenler ve davetliler katıldı.

"Türkiye ve Türkmenistan birbirine bağlı iki kardeş ülkedir"

Açılış konuşması gerçekleştiren Cevdet Yılmaz, "Türkiye ve Türkmenistan, ortak bir tarihi, ortak bir kültürü, aynı dili ve aynı inancı paylaşan, 'Tek millet, iki devlet' şiarıyla birbirine bağlı iki kardeş ülkedir. Aramızdaki kardeşliğin kökleri, ortak tarihimizin derinliklerine uzanmakta; aynı medeniyetin değerleriyle yoğrulan halklarımızın gönlünde yaşamaktadır. Atavatanımız Türkmenistan ile ilişkilerimiz, bağımsızlığın ilk gününden bu yana her alanda karşılıklı güven ve saygı temelinde yükselmiştir. Bugün ilişkilerimiz, sadece siyasi ve ekonomik alanlarda değil; eğitim, bilim ve kültür alanlarında da güçlü bir şekilde ileriye taşınmaktadır. Dost ve kardeş Türkmenistan, bağımsızlığını kazandığı ilk günden bu yana yürüttüğü dengeli, barışçıl ve vizyoner dış politikasıyla uluslararası toplumun saygın bir üyesi konumundadır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından üç kez tescil edilen 'Daimi Tarafsızlık Statüsü', Türkmenistan'ın küresel ve bölgesel barışa, güven ve istikrara sunduğu katkının en somut nişanesidir. Türkiye olarak, Türkmenistan'ın bu ilkeli duruşunu ve tarafsızlık statüsünü her zaman güçlü bir şekilde destekledik, desteklemeye devam edeceğiz. Küresel ölçekte barışın ve istikrarın ciddi sınamalarla karşı karşıya bulunduğu bu dönemde, diyalog ve karşılıklı güven temelinde yürütülen diplomatik çabaların değeri daha da artmaktadır" diye konuştu.

"Üniversitelerimiz arasındaki bağları kuvvetlendirmeyi önemsiyoruz"

Türkmenistan'ın hem bölgesinde bir istikrar merkezi olarak öne çıktığını hem de Türk dünyasının entegrasyonu yolunda adımlar atıldığını belirten Yılmaz, "Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki birlikteliğimiz, ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz bağların en somut göstergesidir. Türkmenistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'yla her geçen gün güçlenen kurumsal bağları, Aile Meclisimize büyük bir güç katmaktadır. Ortak geleceğimize dair taşıdığımız büyük ideallerin hayata geçmesinde, kardeş Türkmenistan'ın katkılarına ve Türk dünyasının birlik ruhuna büyük değer veriyoruz. Türk Dünyası 2040 Vizyonu doğrultusunda, ortak tarih ve kültürümüzden aldığımız gücü bilim, teknoloji ve eğitim alanlarında somut iş birliklerine dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede, Türk dünyasını güçlü bir bilimsel araştırma ve yenilik merkezi haline getirmeyi, üniversitelerimiz arasındaki bağları kuvvetlendirmeyi önemsiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Türk bilim dünyasının bu desteği en yüksek derecede kıymetlendirdiğinin göstergesidir"

Cumhurbaşkanı Yarımcısı Yılmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sayın Devlet Başkanı'nın iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine, halklarımızın yakınlaşmasına ve ortak kültürel mirasımızın ihyasına verdiği güçlü destek her türlü takdirin üzerindedir. Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun, Sayın Berdimuhamedov'un bölgesel ve küresel barışa katkılarına ve bilhassa Türkiye-Türkmenistan dostluğunun pekiştirilmesindeki vizyoner rolüne istinaden aldığı bu Fahri Doktora taltifi kararı, Türk milletinin ve Türk bilim dünyasının bu desteği en yüksek derecede kıymetlendirdiğinin göstergesidir. Üniversitemizin bu kararı, ülkelerimiz arasındaki dostluğun bilim ve düşünce dünyamızda da ne denli güçlü bir karşılığa sahip olduğunu göstermektedir."

"Biz kökleri derin, geleceği parlak bir medeniyetin evlatlarıyız"

Yılmaz, eğitim ve bilimin milletleri birbirine bağlayan en güçlü köprüler olduğunu dile getirerek, "Hacettepe Üniversitesi gibi dünya çapında ülkemiz için iftihar vesilesi olan bir kurumumuzun çatısı altında gerçekleşen bu takdim, genç nesillerimize de tarihi bir mesaj vermektedir: Biz kökleri derin, geleceği parlak bir medeniyetin evlatlarıyız. Ortak medeniyetimizin ilim ve irfan birikimi, asırlar boyunca insanlığın düşünce ve bilim hayatına yön veren nice şahsiyetler yetiştirmiştir. Bugün bu mirası yeni fikirlerle, yeni keşiflerle ve ortak çalışmalarla zenginleştirmek hepimizin sorumluluğudur" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin bilimsel ortak projeler, öğrenci ve akademisyen değişimleriyle daha da güçleneceğini belirterek, Türkiye'de eğitim gören 60 binden fazla Türkmen öğrencinin iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının önemli temsilcileri olduğunu ifade etti. Yılmaz, eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine dönecek gençlerin edindikleri bilgi ve tecrübeyle Türkiye-Türkmenistan ilişkilerinin geleceğine katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı