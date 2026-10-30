DEİK'ten Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov'a Stratejik Dostluk Nişanı

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'a, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Stratejik Dostluk Nişanı takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da bir otelde düzenlenen DEİK Stratejik Dostluk Nişanı Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki köklü dostluk ve kardeşlik ilişkilerine dikkati çekti.

Türkiye'nin Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu hatırlatan Yılmaz, "Ülkemizin kadim Türk kültürünün neşet ettiği coğrafyalarla ve ata vatanımızla olan ilişkileri daima özel ve ayrıcalıklı olmuştur. Türkmenistan bağımsızlığını kazandığı ilk günden bu yana Türkiye için sadece stratejik bir ortak değil, dost ve kardeş bir ülke olmuştur. Türkiye bundan 35 yıl önce Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmanın haklı gururunu ve kıvancını bugün de ilk günkü heyecanla yaşamaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkmenistan'ın bağımsızlığının 35. yıl dönümünü şimdiden tebrik eden Yılmaz, ülkenin kalkınma alanında elde ettiği başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yılmaz, Türkmenistan'ın zengin doğal kaynakları, stratejik konumu ve halkının çalışkanlığıyla bölgesinde önemli bir konuma ulaştığını belirterek, şunları söyledi:

"Zengin doğal kaynakları, jeostratejik konumu ve Türkmen halkının azmiyle öne çıkan Türkmenistan bugün bölgesinin parlayan yıldızı ve en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri haline gelmiştir. Dünyaya örnek teşkil eden akıllı şehirleri, güçlü altyapısı, sanayi tesisleri, modern hastaneleri ve okullarıyla Türkmenistan hayranlıkla takip edilen bir kalkınma vizyonu ortaya koymaktadır."

Türkmenistan'ın kalkınmasında Berdimuhammedov'un önemli rol üstlendiğine işaret eden Yılmaz, "Şüphesiz ki bu muazzam başarı tesadüfi değildir. Halk Maslahatı Başkanı, Milli Lider Sayın Gurbangulu Berdimuhammedov'un himayesinde ivme kazanan bu büyük kalkınma hamlesinin bugün Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdimuhammedov'un dinamik liderliğiyle ve çalışkan Türkmen halkının gayretiyle kararlı bir şekilde sürdürüldüğünü memnuniyetle müşahede etmekteyiz." dedi.

"71 maddelik kapsamlı eylem planı bugün önümüzde somut bir yol haritası oluşturmaktadır"

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Yılmaz, iki ülke arasındaki mevcut mekanizmaların etkin şekilde işletildiğini söyledi.

Yılmaz, bu yıl haziran ayında Aşkabat'ta gerçekleştirilen Hükümetlerarası Ekonomik Komisyonun 9. Dönem Toplantısı'nın ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ekonomik ve ticari münasebetlerimizin kurumsal altyapısını oluşturan mekanizmaları en üst düzeyde çalıştırmaya büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda Hükümetlerarası Ekonomik Komisyonun bu yıl haziran ayında Aşkabat'ta düzenlenen 9. Dönem Toplantısı ilişkilerimize yeni bir ivme katmıştır. Anılan toplantı neticesinde imza altına alınan 71 maddelik kapsamlı eylem planı bugün önümüzde somut bir yol haritası oluşturmaktadır."

Türk firmalarının Türkmenistan'ın kalkınmasına önemli katkılar sunduğunu ifade eden Yılmaz, enerji, tekstil, tarım, sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere birçok alanda yürütülen çalışmalara dikkati çekti.

Cevdet Yılmaz, Türk iş insanlarının Türkmenistan'da güvenilir ortaklar olarak kendilerini kanıtladıklarını belirterek, "İşte bu güçlü hukuki ve kurumsal zemin üzerinde Türk firmalarının ve insanımızın enerjiden tekstile, tarımdan sağlığa, eğitimden altyapıya kadar her alanda Türkmenistan'ın kalkınmasına sağladığı katkılar bizim için de büyük bir kıvanç kaynağıdır. Türk iş insanları Türkmenistan'ın giriştiği bu muazzam kalkınma hamlesinde güvenilir birer ortak olarak rüştünü ispat etmiştir." ifadelerini kullandı.

Türkmenistan'daki yatırımlarda Türk müteahhitlik sektörünün önemli payı bulunduğunu dile getiren Yılmaz, "Bugün Aşkabat'ın parıldayan caddelerinde, Arkadağ şehrinin modern dokusunda ve ülkenin dört bir yanındaki sanayi tesislerinde Türk insanının emeği ve imzası bulunmaktadır. Türk müteahhitlik sektörünün bu anlamda ulaştığı hacim hepimiz için sevindiricidir ve bunun daha da ileriye gitmesini elbette ki arzu ediyoruz." diye konuştu.

"Ticaret hacminde hedef 5 milyar dolar"

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacminin artırılması için çalışmaların sürdüğünü bildiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Halihazırda Türkmenistan'da faaliyet gösteren dünya çapında itibar sahibi Türk firmaları ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesine önemli katkılar sunmaktadır. Türkmenistan ile ikili ticaretimiz 2025 yılında 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunun en kısa zamanda liderlerimizin ortaya koyduğu hedef olan 5 milyar dolara ulaşması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz."

Cevdet Yılmaz, karşılıklı yatırımların artırılması, ticari ilişkilerin kolaylaştırılması ve çeşitlendirilmesi, Orta Koridor başta olmak üzere lojistik bağlantıların geliştirilmesi ve iş dünyası arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

DEİK'in Türk özel sektörünün uluslararası alanda temsil edilmesinde ve Türkiye'nin ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesinde önemli görevler üstlendiğini vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Nitekim bu çalışmalarımızın önemli bir ayağını oluşturan DEİK, kurulduğu günden bu yana Türk özel sektörünün uluslararası alanda temsil edilmesine ve ülkemizin ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesine önemli katkılar sunmaktadır. Bugün de bu değerli katkılara bir yenisini eklemek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz."

Berdimuhammedov'a Stratejik Dostluk Nişanı

DEİK Yönetim Kurulunun, Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ekonomik işbirliğine katkıları dolayısıyla Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'a Stratejik Dostluk Nişanı takdim edilmesini kararlaştırdığını belirten Yılmaz, bu karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yılmaz, "Türk iş dünyasının derin hürmet ve şükranlarının bir ifadesi olarak DEİK Yönetim Kurulu, DEİK Stratejik Dostluk Nişanı'nın Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdimuhammedov'a takdim edilmesini kararlaştırmıştır. Bu anlamlı ödülün Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdimuhammedov'a tevcih edilmesini bizler de büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Türk iş insanlarının Türkmenistan'da yürüttükleri projelerle iki ülkenin ortak geleceğine katkı sunduğunu aktaran Yılmaz, "Kıymetli katılımcılar, sizler sadece projeler inşa etmiyor, ortak geleceğimizin mimarlığını yapıyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti olarak Türkmenistan'da katma değer üreten, istihdam sağlayan iş insanlarımızın ve Türkmen kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmenistan'ın liderleri arasındaki dostluğun, iki ülke ilişkilerinin gelişmesinde önemli rol oynadığına dikkati çeken Yılmaz, "Şüphesiz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Türkmenistan'ın değerli liderleri arasındaki samimi dostluk, karşılıklı güven ve ortak vizyon ilişkilerimizin en büyük itici gücünü oluşturmaktadır. Devlet başkanlarımızın bizlere çizdiği doğrultuda ortak hedefimiz olan 5 milyar dolarlık ticaret hacmine sizlerin heyecanı ve ortak çabalarımızla ulaşacağımızdan hiçbir şüphemiz yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile Milli Lider Gurbangulu Berdimuhammedov'a Türk firmalarına duydukları güven dolayısıyla teşekkür ederek, DEİK Başkanı Nail Olpak ve iş dünyası temsilcilerinin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmasının sonunda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin daha da güçlenmesini temenni eden Yılmaz, "Bugünkü buluşmamızın yeni ortaklıklara, stratejik yatırımlara kapı aralamasını temenni ediyor, saygıdeğer Devlet Başkanı'na, kıymetli heyetine ve tüm iş dünyası temsilcilerine bir kez daha sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum." dedi.

Stratejik Dostluk Nişanı takdim edildi

Konuşmaların ardından DEİK Stratejik Dostluk Nişanı Takdim Töreni'ne geçildi.

Törende, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'a Stratejik Dostluk Nişanı verilmesine ilişkin karar okundu.

Ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve DEİK Başkanı Nail Olpak tarafından, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'a DEİK Stratejik Dostluk Nişanı takdim edildi.

Kaynak: AA