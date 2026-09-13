Haberler

Kıvanç Tatlıtuğ'un evinde çalışan Türkmenistanlı işçi çatıdan düştü! Gözaltı sonrası dikkat çeken iddialar

Kıvanç Tatlıtuğ'un evinde çalışan Türkmenistanlı işçi çatıdan düştü! Gözaltı sonrası dikkat çeken iddialar
Güncelleme:
+16 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un Göktürk’teki evinde yaşanan olayla ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Temizlik yapmak için çatıya çıkan Türkmenistan vatandaşı Bahadur Yangibayev’in düşerek ağır yaralanıp yoğun bakıma kaldırılmasının ardından firma sahibi A.A. gözaltına alındı. Serbest bırakılan A.A., gözaltındayken Tatlıtuğ’un avukatı olduğunu söyleyen bir kişinin kendisine sözleşme imzalattığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

  • Kıvanç Tatlıtuğ'un Göktürk'teki evinde 31 Ağustos'ta temizlik yapan Türkmenistan vatandaşı Bahadur Yangibayev çatıdan düşerek ağır yaralandı ve yoğun bakıma kaldırıldı.
  • Olayla ilgili gözaltına alınan firma sahibi A.A., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
  • A.A., Tatlıtuğ'un avukatı olduğunu belirten İ.A.'nın karakolda kendisine üç sayfalık eski tarihli bir sözleşme imzalattığını iddia etti; avukatı Fatma Uluca Telli, İ.A. hakkında İstanbul Barosu ve savcılığa başvuruda bulundu.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Göktürk'teki evinde temizlik yaptığı sırada çatıdan düşen Türkmenistan vatandaşı Bahadur Yangibayev, ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan firma sahibi A.A. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, ifadesinde Tatlıtuğ'un avukatı olduğunu belirten bir kişinin kendisine sözleşme imzalattığını iddia etti.

TEMİZLİK İÇİN ÇATIYA ÇIKTI, DÜŞTÜ 

Olay iddialara göree, 31 Ağustos'ta Kıvanç Tatlıtuğ'un Göktürk'teki evinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir firmanın sahibi olan A.A. (42), evde boya ve bazı alçı işlerini yapmak üzere çalışmaya başladı. Yaklaşık 4 gün sürmesi planlanan tadilat sırasında çalışanı Ç.G. ile birlikte çalışmalarını sürdüren A.A.'ya, Tatlıtuğ'un şoförü A.Y. tarafından tadilat sonrasında temizlik yapılması gerektiği belirtildi.

A.A. da şoföre ev temizliği yapabilecek bir kişiyi tanıdığını söyledi. Bunun üzerine A.Y. ile Türkmenistan uyruklu Bahadur Yangibayev arasında görüşme gerçekleşti. Tarafların yapılacak iş ve ücret konusunda anlaşmasının ardından Yangibayev temizlik için eve geldi.

Yangibayev'in temizlik sırasında çatıya çıktığı ve burada dengesini kaybederek yere düştüğü belirtildi. Ağır yaralanan Yangibayev, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

FİRMA SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI 

Olayın ardından firma sahibi A.A. gözaltına alındı. A.A. ifadesinde Yangibayev'in kendi çalışanı olmadığını belirterek, “Bu kişi çalışanım değil. Bu kişinin çatıya çıkmasını ne ben ne de çalışanım söylemedi” dedi.

A.A., karakolda bulunduğu sırada ise Tatlıtuğ'un avukatı olduğunu belirten İ.A.'nın yanına geldiğini ve kendisine yardım edeceğini söylediğini öne sürdü.

“3 SAYFALIK SÖZLEŞME İMZALATTI" İDDİASI 

A.A., ifadesinde avukat İ.A.'nın kendisine üç sayfalık bir sözleşme imzalattığını iddia ederek, sözleşmenin ilk sayfasında “boya ve tadilat” ifadesinin yer aldığını ancak diğer sayfaların içeriğini okuyamadığını savundu.

A.A., daha sonra sözleşmenin eski tarihli olduğunu ve olayla ilgili sorumluluğun kendi üzerine bırakılmaya çalışıldığını öğrendiğini öne sürdü.

Savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan A.A.'nın avukatı Fatma Uluca Telli ise konuya ilişkin İstanbul Barosu ve savcılığa başvuruda bulundu.

Baroya yapılan başvuruda, avukat İ.A. hakkında disiplin soruşturması başlatılması talep edildi. Dilekçede, İ.A.'nın mesleki sıfatını kullanarak gözaltında bulunan A.A.'nın iradesini etkilemeye çalıştığının ileri sürüldüğü belirtildi.

Savcılığa yapılan suç duyurusunda ise Kıvanç Tatlıtuğ ve avukat İ.A. şüpheli olarak yer aldı. Başvuruda, İ.A.'nın A.A. ile yaptığı görüşmede “Size yardımcı olacağım. Sizi buradan çıkaracağım” dediğinin iddia edildiği ve imzalatıldığı öne sürülen sözleşmenin aslının temin edilmesinin istendiği kaydedildi.

A.A. ayrıca ifadesinde, Yangibayev'in çatıya çıkarıldığını, düşmesinin ardından ise kendisinin çalışanı olduğunun söylendiğini iddia etti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan İran açıklaması: Savaş ara seçimlerden sonra bitmiş olacak, yakıt fiyatları hızla düşecek

Trump savaşın biteceği tarihi verdi! Yakıt fiyatları için de konuştu
Boris Johnson'ın geçtiği hatta İHA saldırısı: Ukrayna'ya göre hedef diplomatik tren olabilir

Boris Johnson'ın treni geçti, dakikalar sonra saldırı oldu
Uyuşturucu soruşturmasında 5 gözaltı kararı! Aralarında oyuncu Çağla Boz da var

Ünlü oyuncu aylar sonra yine gözaltında
Darbeciler kararı böyle dinledi! İşte Kenan Evren'in hüküm giydiği anlar

İşte Kenan Evren'in hüküm giydiği anlar
Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi jandarmadaki ifadesinde gerçeği itiraf etti

Büşra bebek çadırda kaybolmuştu! Annesi korkunç gerçeği itiraf etti
Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi belli oldu: Tercihler 23-24 Eylül'de, atamalar 25 Eylül'de

Öğretmenlerin beklediği takvim belli oldu! İşte o tarihler
Türkiye'nin en ateşli derbilerinden biri! Maç sonunda sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar

Maç biter bitmez sahanın ortasına bayrak dikmeye kalktılar, olay çıktı