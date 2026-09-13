Kıvanç Tatlıtuğ'un evinde çalışan Türkmenistanlı işçi çatıdan düştü! Gözaltı sonrası dikkat çeken iddialar

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un Göktürk'teki evinde temizlik yaptığı sırada çatıdan düşen Türkmenistan vatandaşı Bahadur Yangibayev, ağır yaralanarak yoğun bakıma kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan firma sahibi A.A. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, ifadesinde Tatlıtuğ'un avukatı olduğunu belirten bir kişinin kendisine sözleşme imzalattığını iddia etti.

TEMİZLİK İÇİN ÇATIYA ÇIKTI, DÜŞTÜ

Olay iddialara göree, 31 Ağustos'ta Kıvanç Tatlıtuğ'un Göktürk'teki evinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir firmanın sahibi olan A.A. (42), evde boya ve bazı alçı işlerini yapmak üzere çalışmaya başladı. Yaklaşık 4 gün sürmesi planlanan tadilat sırasında çalışanı Ç.G. ile birlikte çalışmalarını sürdüren A.A.'ya, Tatlıtuğ'un şoförü A.Y. tarafından tadilat sonrasında temizlik yapılması gerektiği belirtildi.

A.A. da şoföre ev temizliği yapabilecek bir kişiyi tanıdığını söyledi. Bunun üzerine A.Y. ile Türkmenistan uyruklu Bahadur Yangibayev arasında görüşme gerçekleşti. Tarafların yapılacak iş ve ücret konusunda anlaşmasının ardından Yangibayev temizlik için eve geldi.

Yangibayev'in temizlik sırasında çatıya çıktığı ve burada dengesini kaybederek yere düştüğü belirtildi. Ağır yaralanan Yangibayev, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

FİRMA SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından firma sahibi A.A. gözaltına alındı. A.A. ifadesinde Yangibayev'in kendi çalışanı olmadığını belirterek, “Bu kişi çalışanım değil. Bu kişinin çatıya çıkmasını ne ben ne de çalışanım söylemedi” dedi.

A.A., karakolda bulunduğu sırada ise Tatlıtuğ'un avukatı olduğunu belirten İ.A.'nın yanına geldiğini ve kendisine yardım edeceğini söylediğini öne sürdü.

“3 SAYFALIK SÖZLEŞME İMZALATTI" İDDİASI

A.A., ifadesinde avukat İ.A.'nın kendisine üç sayfalık bir sözleşme imzalattığını iddia ederek, sözleşmenin ilk sayfasında “boya ve tadilat” ifadesinin yer aldığını ancak diğer sayfaların içeriğini okuyamadığını savundu.

A.A., daha sonra sözleşmenin eski tarihli olduğunu ve olayla ilgili sorumluluğun kendi üzerine bırakılmaya çalışıldığını öğrendiğini öne sürdü.

Savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılan A.A.'nın avukatı Fatma Uluca Telli ise konuya ilişkin İstanbul Barosu ve savcılığa başvuruda bulundu.

Baroya yapılan başvuruda, avukat İ.A. hakkında disiplin soruşturması başlatılması talep edildi. Dilekçede, İ.A.'nın mesleki sıfatını kullanarak gözaltında bulunan A.A.'nın iradesini etkilemeye çalıştığının ileri sürüldüğü belirtildi.

Savcılığa yapılan suç duyurusunda ise Kıvanç Tatlıtuğ ve avukat İ.A. şüpheli olarak yer aldı. Başvuruda, İ.A.'nın A.A. ile yaptığı görüşmede “Size yardımcı olacağım. Sizi buradan çıkaracağım” dediğinin iddia edildiği ve imzalatıldığı öne sürülen sözleşmenin aslının temin edilmesinin istendiği kaydedildi.

A.A. ayrıca ifadesinde, Yangibayev'in çatıya çıkarıldığını, düşmesinin ardından ise kendisinin çalışanı olduğunun söylendiğini iddia etti.