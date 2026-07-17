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Haziran ayında 18 farklı ülkenin vatandaşı Muğla'dan ev aldı

Haziran ayında 18 farklı ülkenin vatandaşı Muğla'dan ev aldı
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Doğal güzellikleri ve dünyaca ünlü koylarıyla uluslararası turizmin gözbebeği olan Muğla, yabancıların yerleşik yaşam ve yatırım tercihinde zirvedeki yerini koruyor. Haziran ayında küresel bir gayrimenkul hareketliliğine sahne olan kentte, tam 18 farklı ülkenin vatandaşı ev alarak Muğlalı oldu. Gelişme, kentin sadece bir tatil rotası değil, dünya vatandaşları için güvenli bir liman ve cazip bir yatırım merkezi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

  • Haziran ayında 18 farklı ülkenin vatandaşı Muğla'dan ev satın aldı.
  • Muğla'dan ev alan ülkeler arasında Birleşik Krallık, Almanya, Rusya, ABD ve Suudi Arabistan yer alıyor.
  • Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi ilçeleri yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm destinasyonu Muğla, sadece tatilcilerin değil, küresel gayrimenkul yatırımcılarının da cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Son verilere göre, Haziran ayında tam 18 farklı ülkenin vatandaşları Muğla ve ilçelerinden ev satın alarak kentten mülk sahibi oldu.

MUĞLA'YA KÜRESEL İLGİ 

Maviyle yeşilin birleştiği eşsiz doğası, tarihi dokusu ve yüksek yaşam standartlarıyla öne çıkan Muğla, uluslararası gayrimenkul pazarında rüştünü bir kez daha ispatladı. Haziran ayı verileri, kente olan ilginin tek bir bölgeyle sınırlı kalmadığını, dünyanın dört bir yanından yatırımcıların rotasını Ege ve Akdeniz’in buluşma noktasına çevirdiğini gösterdi.

AVRUPA VE ORTA DOĞU'DAN YATIRIMCILAR 

Muğla'dan ev alan yabancıların coğrafi dağılımı, kentin kozmopolit yapısını da gözler önüne serdi. Haziran ayında Muğla’da tapu sahibi olan 18 ülke şu şekilde sıralandı:

Avrupa ve Balkan ülkeleri: Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya, İrlanda, Fransa, Danimarka, Bulgaristan, Arnavutluk, Moldova, Ukrayna

Orta Doğu ve Körfez bölgesi: Suudi Arabistan, Katar, İran, Irak

BDT ve Orta Asya: Rusya, Azerbaycan, Türkmenistan

Amerika kıtası: ABD

İNGİLİZLERİN GELENEKSEL İLGİSİ SÜRÜYOR, YENİ PAZARLAR BÜYÜYOR 

Yayınlanan veriler, Muğla'yı yıllardır adeta ikinci bir ev olarak gören Birleşik Krallık (İngiltere) vatandaşlarının kente olan geleneksel ilgisinin hız kesmeden devam ettiğini gösteriyor. Bunun yanı sıra, son yıllarda hareketli olan Rusya ve Ukrayna pazarının varlığı korunurken; Suudi Arabistan ve Katar gibi Körfez ülkeleri ile ABD ve Orta Asya Cumhuriyetleri’nden gelen yatırımcı profilindeki çeşitlilik de dikkat çekiyor.

TURİZM CENNETİ İLÇELERİYLE BİR DÜNYA MARKASI  

Gayrimenkul uzmanları, 18 farklı ülke vatandaşının aynı ay içerisinde tek bir şehre yatırım yapmasının tesadüf olmadığını belirtiyor. Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi markalaşmış ilçeleriyle küresel bir güvenli liman olarak görüldüğünü ifade eden yetkililer, yabancıya konut satışındaki bu çeşitliliğin kent ve ülke ekonomisine ciddi bir döviz girdisi sağladığının altını çiziyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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