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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hazar Denizi için ortak kriz yönetimi çağrısı yaptı

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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Hazar Denizi için ortak kriz yönetimi çağrısı yaptı
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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkmenistan'daki Hazar Denizi Çevre Toplantısı'nda çevrenin siyasi anlaşmazlıklara kurban edilmemesi gerektiğini söyledi. Pezeşkiyan, değişimin hızı nedeniyle bölgenin ortak kriz yönetimi aşamasına ilerlemesi gerektiğini aktardı.

İRAN Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Çevre siyasi anlaşmazlıklara, ekonomik rekabetlere veya bölge dışı müdahalelere kurban edilmemeli" dedi.

İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, Türkmenistan'da düzenlenen Hazar Denizi Çevre Toplantısı'nda konuştuğu bildirildi. Dünyanın, çok sayıda kriz, jeopolitik rekabet ve savaşın yanı sıra tek taraflı yaptırımlar ve çok taraflılığın zayıflamasıyla karşı karşıya kaldığını söyleyen Pezeşkiyan, "Çevrenin siyasi anlaşmazlıklara, ekonomik rekabetlere veya bölge dışı müdahalelere kurban edilmemesi gerektiğine inanıyoruz. Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkeler ilmi, teknik, mali ve insani kapasiteleriyle bölgesel iş birliği ve ulusal egemenliklere saygı çerçevesinde Hazar Denizi'nin kaderini belirlemelidir" ifadelerini kullandı.

Hazar Denizi'nin su seviyesindeki düşüşte çeşitli faktörlerin göreceli katkılarına dair kapsamlı ve kesin bir anlayışa henüz ulaşılamadığını kaydeden Pezeşkiyan, "Etkili çözümlerin belirlenmesi ve sonuçların hafifletilmesi amacıyla iklim değişikliği, artan sıcaklıklar ile buharlaşma, değişen yağış rejimleri, nehir akışlarındaki değişimler ve insan kaynaklı müdahaleler bütüncül bir bilimsel çerçevede incelenmeli" diye konuştu.

Pezeşkiyan, değişimin hızı göz önüne alındığında, bölgenin krizi yalnızca gözlemleyip tanımlamanın ötesine geçerek ortak kriz yönetimi aşamasına ilerlemesi gerektiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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