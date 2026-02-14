Annesi vefat etmişti: Akın Akınözü'nden duygulandıran Sevgililer Günü paylaşımı
Ünlü oyuncu Akın Akınözü, iki yıl önce hayatını kaybeden annesini çocukluk fotoğrafıyla andı. Paylaştığı "İlk sevgilim, sonsuz sevgilim" notu hayranlarını duygulandırdı.
- Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü 2024 yılı Temmuz ayında hayatını kaybetti.
- Özlem Akınözü, 13 Ekim 1964 yılında Ankara'da doğdu ve Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
- Akın Akınözü, Sevgililer Günü'nde annesini anarak çocukluk fotoğrafını paylaştı ve 'İlk sevgilim, sonsuz sevgilim' mesajını yazdı.
Hercai ve Veliaht dizileriyle tanınan Akın Akınözü, hayatını kaybeden annesini Sevgililer Günü'ndeunutmadı. Oyuncu, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşarak annesine duygusal bir mesaj yazdı: "İlk sevgilim, sonsuz sevgilim."
Fotoğraf, takipçilerden yoğun ilgi gördü. Hayranları, Akın Akınözü'nün duygusal paylaşımından etkilendi ve oyuncunun çocukluk haline şaşırdı.
Oyuncu Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü 2024 yılı Temmuz ayındauzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetti.
Usta oyuncu Süreyya Arın'ın kızı olan ve 13 Ekim 1964 yılında Ankara'da dünyaya gelen Özlem Akınözü, Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.