Haberler

Aşkın en şık hali: Sevgililer Günü'nde büyüleyici dekorasyonlar By Mustafa imzasıyla hayat buluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

By Mustafa Organizasyon, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı romantik ve lüks dekorasyon konseptleriyle otellerden restoranlara birçok mekanı masalsı bir atmosfere dönüştürüyor. Mum ışıkları, çiçek tünelleri ve kişiye özel tasarımlarla çiftlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefleyen organizasyon, evlilik teklifleri ve özel kutlamalar için de öne çıkıyor.

  • By Mustafa Organizasyon, 14 Şubat Sevgililer Günü için lüks oteller, restoranlar, alışveriş merkezleri ve özel davet alanlarında dekorasyonlar hazırlıyor.
  • Organizasyon, Sevgililer Günü konseptlerinde kırmızı ve altın tonları, mum ışıkları, çiçek tünelleri ve sahne tasarımları kullanıyor.
  • By Mustafa Organizasyon, evlilik teklifi organizasyonları, romantik akşam yemekleri ve sürpriz kutlamalar için kişiye özel konseptler sunuyor.

14 Şubat Sevgililer Günü, sevginin en özel şekilde ifade edildiği anlara sahne olurken; bu yıl romantizmin adresi, göz kamaştıran tasarımlarıyla By Mustafa Organizasyon oluyor. Lüks otellerden seçkin restoranlara, alışveriş merkezlerinden özel davet alanlarına kadar birçok mekân, aşkın büyüsünü yansıtan benzersiz dekorasyonlarla yeniden hayat buluyor.

MUM IŞIKLARIYLA MASALSI ATMOSFER

Yıllardır Türkiye'nin en prestijli düğün, davet ve organizasyonlarına imza atan By Mustafa Organizasyon; Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı konseptlerde zarafet, romantizm ve estetiği bir araya getiriyor. Kırmızı ve altın tonlarının sıcak dokunuşu, binlerce mum ışığının yarattığı masalsı atmosfer, çiçek tünelleri ve etkileyici sahne tasarımlarıyla çiftlere unutulmaz anlar yaşatılıyor.

Aşkın en şık hali: Sevgililer Günü'nde büyüleyici dekorasyonlar By Mustafa imzasıyla hayat buluyor

AŞKIN EN SAF HALİNİ YANSITIYOR

Özellikle evlilik teklifi organizasyonları, romantik akşam yemekleri ve sürpriz kutlamalar için hazırlanan kişiye özel konseptler; aşkın en saf halini yansıtan detaylarla dikkat çekiyor. Her bir dekorasyon, çiftlerin hikâyesine özel olarak tasarlanırken; mekânın ruhu ve gecenin duygusu kusursuz bir uyumla buluşuyor.

"TÜM DETAYLARI TİTİZLİKLE PLANLIYORUZ"

By Mustafa Organizasyon kurucusu Mustafa Bozkurt, Sevgililer Günü hazırlıklarıyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor: "Sevgi, en güzel anları hak eder. Biz de Sevgililer Günü'nde çiftlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmek, onlara ömür boyu hatırlayacakları bir atmosfer sunmak için tüm detayları titizlikle planlıyoruz. Her dokunuşumuzda romantizmi, zarafeti ve duyguyu hissettirmek en büyük hedefimiz."

Sevgisini unutulmaz bir anıya dönüştürmek isteyenler için By Mustafa Organizasyon, 14 Şubat'ta hayalleri gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor.

Aşkın en şık hali: Sevgililer Günü'nde büyüleyici dekorasyonlar By Mustafa imzasıyla hayat buluyor

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler
Günler sonra ortaya çıktı! Zırhlı araç protestocuları böyle ezmiş

Zırhlı araç sokağa inen vatandaşları acımasızca böyle ezmiş
'Sapık Sinan' olarak tanınıyordu! Tahliyesinin ardından ilk kez konuştu

"Sapık Sinan" olarak tanınıyordu! Tahliyesinden sonra ilk kez konuştu
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler

Ziraat Türkiye Kupası'nda müthiş maç! 21 dakikada fişi çektiler
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti

Oğlu ve yeğenini kaybetti ama bin canı kurtardı
Meclis üyesinden tartışılacak sözler: Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi

"Bana seçme seçilme hakkını Atatürk değil, Erdoğan verdi"