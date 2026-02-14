Sevgililer Günü ile ilgili dikkat çeken anket! 'Tam bir hayal kırıklığı'

Araştırma şirketi Areda Survey, Sevgililer Günü için bir anket yaptı. Ankette erkeklerin büyük bir kısmının Sevgililer Günü'nü kutlamayı istemediği görüldü. 04–12 Şubat 2026 tarihleri arasında 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak gerçekleştirilen ankette, Sevgililer Günü yaklaşırken maddi baskı hissettiğini belirtenlerin oranı da dikkati çekici seviyede...

BAZILARI SEVGİLİLER GÜNÜNÜ HİÇ KUTLAMIYOR

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 31,6'sı bu süreçte maddi baskı hissetmediğini söylerken, yüzde 29,1'i biraz baskı hissettiğini, yüzde 15,4'ü ise ciddi baskı yaşadığını ifade ediyor.

Yüzde 23,9'luk bir kesim ise Sevgililer Günü'nü hiç kutlamadığını belirtiyor.

Sevgililer günü araştırmasındaki veriler, toplumun büyük çoğunluğu pahalı hediyeleri sevginin göstergesi olarak görmediğini ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 78,3'ü, Sevgililer Günü'nde pahalı hediye almanın sevginin göstergesi olmadığını düşünüyor.

Bu görüşe kısmen katılanların oranı yüzde 17,9, pahalı hediye almak sevginin göstergesidir diyenlerin oranı ise yalnızca yüzde 3,8.

SOSYAL MEDYANIN ETKİSİ BÜYÜK

Sosyal medyanın hayatımıza olan etkisi de araştırmada unutulmamış. Sosyal medyada paylaşılan "mükemmel Sevgililer Günü" içeriklerinin kendisini etkilemediğini söyleyenlerin oranı yüzde 51,7 olurken, yüzde 48,3'ü ise etkilenen kısımda yer alıyor.

Etkilenenlerin yüzde 35,4'ü biraz etkilendiğini, yüzde 12,9'u ise etkilendiğini ifade ediyor.

Araştırmada Sevgililer Günü beklentilerinin ilişkilerde hayal kırıklığı oluşturup oluşturmadığı da soruldu.

Beklentilerin hayal kırıklığı oluşturduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 40,8 olurken, yüzde 39,8'lik bir kesim bu durumun bazen yaşandığını belirtiyor. Hayal kırıklığına yol açmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 19,4'te kalıyor.