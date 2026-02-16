Haberler

Edirne ve Keşan'da Sevgililer Günü konserleri verildi

Güncelleme:
Edirne ve Keşan ilçelerinde Sevgililer Günü dolayısıyla konserler düzenlendi. Edirne'de Vasil Petrov ve Stara Zagora Devlet Operası Orkestrası sahne alırken, Keşan'da şarkıcı Ezgi Gizem konser verdi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sevgililer Günü etkinlikleri kapsamında, sanatçı Vasil Petrov ve Stara Zagora Devlet Operası Orkestrası Atatürk Kültür Merkezinde sahne aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne'nin müzik dolu bir gün geçirdiğini belirterek sanatçılara ve Bulgaristan Cumhuriyeti Edirne Başkonsolosluğu'na teşekkür etti.

Gencan, sanatın birleştirici gücüyle Edirnelileri buluşturmaya devam edeceklerini kaydetti.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ise şarkıcı Ezgi Gizem Keşan Kent Müzesi bahçesinde Sevgililer Günü dolayısıyla konser verdi.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan konser sonunda Gizem'e teşekkür ederek, Keşan'ın kültürel gelişimine de katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

