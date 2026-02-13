Haberler

Margaret Qualley'in Sevgililer Günü için verdiği pozlar yankı uyandırdı

Margaret Qualley'in Sevgililer Günü için verdiği pozlar yankı uyandırdı
Güncelleme:
Margaret Qualley, 14 Şubat Sevgililer Günü için verdiği röportajda dikkat çeken pozlara imza attı ve gerçek adını açıklayarak gündem oldu.

31 yaşındaki oyuncu Margaret Qualley, Vanity Fair'e konuştu. Müzisyen Paul Qualley ile oyuncu Andie MacDowell'ın kızı olarak bilinen Qualley gerçek isminin Sarah olduğunu açıkladı.

Qualley, daha önce i-D dergisine verdiği röportajda, 16 yaşındayken model ajansının kendisini iki isim arasında seçim yapmaya zorladığını söylemişti. Genç oyuncu, sektördeki onlarca yıllık başarısından sonra adını değiştiren kişi olmak istemediğini belirterek, ismini geri getirmeyi çok istediğini dile getirdi.

Hakan Kanburoğlu
Haberler.com / Magazin
