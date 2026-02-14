Haberler

Sevgililer Günü süslemesi için asılan balonlara zarar verdi; o anlar kamerada

Bartın'da bir kuyumcu işletmesinin önüne asılan Sevgililer Günü balonlarına zarar veren kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kameralarında kaydedildi.

BARTIN'da bir kuyumcu dükkanında 14 Şubat Sevgililer Günü için iş yerinin önüne konulan balonlara zarar vererek söküp yere atan kişi, polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin balonları patlattığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Bir kuyumcunun 14 Şubat Sevgililer Günü için iş yerini süslemek amacıyla astığı renkli balonlar, caddeden geçen kişi tarafından sökülerek yere atıldı. Bir tane balon alan şüpheli diğer balonları da üzerinde zıplayarak patlatırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah iş yerine geldiğinde süs için astığı balonlara zarar verildiğini gören kuyumcu, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Balonları söküp patlatan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
