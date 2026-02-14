Muğla'da bir kişi Sevgililer Günü öncesi 112'yi arayıp pasta istedi

Muğla'da, Sevgililer Günü öncesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kişi, çok mutlu olduğunu anlatarak, çağrıyı yanıtlayan görevliden kendisine pasta gönderilmesini istedi.

Çağrıyı karşılayan personel, hattın yalnızca acil aramalar için kullanılması gerektiğini arayan kişiye hatırlattı.

Görevli, daha sonra gereksiz aramaların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı geciktirebileceğini belirterek, çağrıyı sonlandırdı.

Yetkililer, özellikle özel günlerde bu tür aramaların arttığına dikkati çekerek, vatandaşlara, "Sevgi güzel ama 112 Acil ciddi bir iştir. Bazı kalp çarpıntıları heyecandan olur ama acil durum değildir. 112 yalnızca gerçek acil durumlarda aranmalıdır." uyarısında bulundu.

Acil çağrı hatlarının gereksiz yere meşgul edilmesinin hayati risk oluşturabileceğini vurgulayan yetkililer, vatandaşlardan bu konuda daha duyarlı olmalarını istedi.