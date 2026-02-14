Haberler

Muğla'da bir kişi Sevgililer Günü öncesi 112'yi arayıp pasta istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'da bir kişi, Sevgililer Günü öncesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak pasta istedi. Görevli, bu tür gereksiz aramaların acil durumlara müdahaleyi geciktirebileceğini vurguladı ve vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Muğla'da, Sevgililer Günü öncesi 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kişi, çok mutlu olduğunu anlatarak, çağrıyı yanıtlayan görevliden kendisine pasta gönderilmesini istedi.

Çağrıyı karşılayan personel, hattın yalnızca acil aramalar için kullanılması gerektiğini arayan kişiye hatırlattı.

Görevli, daha sonra gereksiz aramaların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı geciktirebileceğini belirterek, çağrıyı sonlandırdı.

Yetkililer, özellikle özel günlerde bu tür aramaların arttığına dikkati çekerek, vatandaşlara, "Sevgi güzel ama 112 Acil ciddi bir iştir. Bazı kalp çarpıntıları heyecandan olur ama acil durum değildir. 112 yalnızca gerçek acil durumlarda aranmalıdır." uyarısında bulundu.

Acil çağrı hatlarının gereksiz yere meşgul edilmesinin hayati risk oluşturabileceğini vurgulayan yetkililer, vatandaşlardan bu konuda daha duyarlı olmalarını istedi.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe

Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar
7 gollü kıyasıya maç Bodrum FK'nin

Bu maçı izlemeyenler çok şey kaybetti
2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti

2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar
Sadettin Saran, Ertuğrul Doğan ve İbrahim Hacıosmanoğlu bir arada

Yıllardır beklediğimiz görüntü
Hatay'da su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun oynadığı oyun, sonu oldu