Adana'da 93 yazar ve şair Dünya Öykü Günü ve Sevgililer Günü'nü bir arada kutladı

Adana Şair Yazarlar Platformu, 14 Şubat'ta 93 yazar ve şairin katılımıyla metroda Dünya Öykü Günü ve Sevgililer Günü'nü kutladı. Edebiyatın toplumla iç içe yaşaması gerektiğini vurgulayan platform, etkinlikte sanatın hayatın her alanında yer alması gerektiğine dikkat çekti.

Adana'da 93 yazar ve şair Dünya Öykü Günü ve Sevgililer Günü'nü metroda bir araya gelerek kutladı.

Adana Şair Yazarlar Platformu, 14 Şubat'ta hem Dünya Öykü Günü hem de Sevgililer Günü'nü anlamlı bir etkinlikle kutladı. 93 yazar ve şair, metro vagonlarını şiir, öykü ve türküyle doldurdu.

Adana Şair Yazarlar Platformu Başkanı Mahmut Reyhanioğlu, "Bugünün önemi çok büyük. Bir yanda Dünya Öykü Günü, bir yanda Sevgililer Günü. Şehrimizde kültür ve sanat hareketini kamuoyuyla paylaşmak üzere metro durağında bir araya geldik. Vagonları sanatla ihya ettik. Edebiyat yalnızca salonlarda değil; sokaklarda, meydanlarda, metroda ve hayatın her alanında var olmalıdır. Çünkü sanat insana dokunmadıkça eksik kalır" dedi.

Platform, sözün ve sevginin birleştirici gücüne dikkat çekerek, edebiyatın toplumla iç içe yaşaması gerektiğini vurguladı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
