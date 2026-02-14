Haberler

Sevgililer Günü'nde "aşk büyüsü" tuzağı! 46 milyon TL'lik vurguna 19 tutuklama

Tekirdağ merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, Sevgililer Günü öncesi sosyal medya üzerinden "büyü" vaadiyle 236 kişiyi yaklaşık 46 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 19 şüpheli tutuklandı.

  • Tekirdağ merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda 19 kişi tutuklandı.
  • Şüpheliler, Sevgililer Günü öncesi sosyal medyadan ulaştıkları kişilere 'büyü' ve 'ritüel' adı altında dolandırıcılık yaparak 46 milyon TL vurgun gerçekleştirdi.
  • Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 39 bin TL para ve çok sayıda elektronik cihaz ele geçirildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kendilerini "büyücü", "medyum" ve "manevi hoca" olarak tanıtan bir suç şebekesi deşifre edildi.

"ÜZERİNİZDE AĞIR BÜYÜ VAR" DİYEREK KORKU OLUŞTURDULAR

Şüphelilerin, özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde sosyal medya algoritmalarını kullanarak vatandaşlara ulaştıkları, "üzerinizde ağır büyü var" diyerek korku oluşturdukları ve sahte ritüeller düzenledikleri belirlendi. Muska yazma, büyü bozma, tılsım yapma ve kurban bedeli adı altında para talep eden şüphelilerin, hiçbir dini ve ilmi karşılığı bulunmayan materyalleri fahiş fiyatlarla sattıkları tespit edildi.

7 İLDE DÜĞMEYE BASILDI

Mağdurların kişisel verilerinin ve özel durumlarının da tehdit ve şantaj unsuru olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Tekirdağ merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Afyonkarahisar ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, büyü yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal, 39 bin TL para ile çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve harici bellek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 19 kişi "Dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "şantaj" ve "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Hala bu büyü muska işlerine inan curuf var kafanıza takmayın işinize bakın Allah aşkına yüce yaratıcı üç beş şarlatanın yazdığı üflediği şeye göre kuluna bela verir mi akıllı olun

