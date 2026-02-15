Haberler

Bir şarkı çaldı, 17 çiftin hayatı değişti
Güncelleme:
Gökhan Türkmen'in Sevgililer Günü konserinde romantizm arşa çıktı. Sanatçının "Aşk" şarkısını seslendirdiği sırada salondaki 17 kişi aynı anda sevgililerine evlilik teklif etti.

  • Gökhan Türkmen'in İstanbul'daki konserinde 'Aşk' şarkısı çalarken 17 kişi sevgililerine evlilik teklif etti.
  • Evlilik teklifleri salonun çeşitli noktalarında yapıldı ve alkışlarla karşılandı.
  • Konser Sevgililer Günü'nde gerçekleşti ve romantik bir atmosferde geçti.

Sevgililer Günü'nü müzikle taçlandıran pop müziğin sevilen ismi Gökhan Türkmen, İstanbul'daki konserinde izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Binlerce müzikseverin doldurduğu salonda, sanatçının romantik repertuarının zirvesi "Aşk" şarkısı çalarken sahnede farklı bir heyecan yaşandı.

"AŞK" ŞARKISINDA 17 EVLİLİK TEKLİFİ YAPILDI

Türkmen'in performansı sırasında, salonun çeşitli noktalarından yüzüklerini çıkaran tam 17 kişi sevgililerine evlilik teklifinde bulundu. Diz çöken çiftlerin bu sürpriz anı, alkışlar ve coşkulu tepkilerle karşılandı. Anlar, izleyenler tarafından cep telefonlarıyla kaydedilerek sosyal medyada geniş yankı buldu.

Konser boyunca romantik atmosfer hiç düşmedi. Gökhan Türkmen, hitlerini seslendirmeye devam ederken hayranları da şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Sevgililer Günü'ne özel müzik ve duygusal anlar bir arada yaşandı.

Çağla Taşcı
bekir yapici:

Bu devirde bir sarkiyla gelen evlilik romantizm bitip hayat ve yasam gercekleri devreye girince muhtemelen ömürü sarki süreci kadar kisa olur.

Tevabil Arslan:

Bu da kim....

Yargic:

Habere bak vay be! Yani bu şarkıyı soylemeseydi kimse evlenme teklifi etmeyecekti.

