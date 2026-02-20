Haberler

Yıllar sonra sahneye dönen Bergüzar Korel'den duygusal itiraf

Yıllar sonra sahneye dönen Bergüzar Korel'den duygusal itiraf
Güncelleme:
Uzun bir aranın ardından Sevgililer Günü'nde sahneye çıkan Bergüzar Korel, yıllar sonra verdiği ilk konserde heyecanını gizleyemedi. "Bazen sesim de titredi" diyen Korel'in duygusal itirafı geceye damga vurdu.

  • Bergüzar Korel, uzun bir aradan sonra Sevgililer Günü'nde sahneye çıktı.
  • Konserde, eski şarkılarla geçmişe dönmek ve seyirciyle birlikte 'zamanı yavaşlatmak' amacıyla sahne aldı.
  • Konser, Bergüzar Korel'in sahnelere dönüşünün ilk adımı olarak değerlendirildi.

Sevgililer Günü'nde sahneye çıkan oyuncu Bergüzar Korel, uzun bir aranın ardından verdiği ilk konserle gündem oldu. Sahneye dönüşü büyük merak uyandıran Korel, geceye dair duygularını paylaştı.

'TARİF ETMESİ ZOR BİR DUYGU'

Uzun yıllar sonra yeniden seyirci karşısına çıkan ünlü isim, o anları şu sözlerle anlattı:

"Uzun yıllardan sonra yeniden sahnede olmak… Tarif etmesi zor bir duygu. Kalbim hem heyecanla hem de özlemle doluydu."

'BACAKLARIM KADAR SESİM TİTREDİ'


Heyecanını gizlemeyen Korel, sahnede zaman zaman sesinin titrediğini de itiraf etti:

"İtiraf edeyim; çok heyecanlıydım. Bazen bacaklarım kadar sesim de titredi… Belki heyecandan, belki de içime dolan duyguları tutmaya çalışmaktan.

Ama sahneden gördüğüm her yüz, göz göze geldiğimiz her an, hep bir ağızdan söylediğimiz şarkılar ve hatırladıkça beni mutlu eden anılar unutulmazdı..

Alkışlarınızla yüreklendim, sizinle birlikte kendimi, ne ile mutlu olduğumu hatırladım.."

Konserde amacının seyirciyle birlikte "zamanı yavaşlatmak" olduğunu belirten Korel, eski şarkılarla geçmişe dönmek istediğini söyledi. Alkışların kendisine güç verdiğini dile getiren sanatçı, "Sizinle birlikte kendimi, ne ile mutlu olduğumu hatırladım" ifadelerini kullandı.

Özel gecede güçlü bir orkestra eşliğinde sahne alan Korel, ekibine ve ailesine teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Sevgililer Günü'ne denk gelen bu anlamlı konser, ünlü oyuncunun sahnelere dönüşünün ilk adımı olarak yorumlandı.

Hayranları ise şimdiden yeni konser tarihlerini merak etmeye başladı.

