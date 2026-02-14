Haberler

İstanbul'da bazı çiftler evlenmek için 14 Şubat'ı tercih etti

İstanbul'da bazı çiftler evlenmek için 14 Şubat'ı tercih etti
Güncelleme:
İstanbul'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen çiftler, bu anlamlı günde nikah masasına oturdu. Şişli Maçka Evlendirme Dairesi'nde 14 çift 'Evet' dedi ve evlilik heyecanını paylaştı.

İstanbul'da unutulmayacak özel bir günde dünyaevine girmek isteyen bazı çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde "Evet" dedi.

Bu yıl 14 Şubat'ın cumartesi gününe denk gelmesi ve evlilik için daha çok hafta sonlarının tercih edilmesi dolayısıyla çiftler kentteki evlendirme dairelerinden nikah için gün aldı.

Şişli Maçka Evlendirme Dairesi'nde bugün 14 çift dünyaevine girdi. Evlilik heyecanı yaşayan ve bu anlamlı günde birbirlerine "Evet" diyen çiftler, duygularını paylaştı.

Serkan Öztürk, hem eşinin hem de kendisinin 14 Şubat'ı anlamlı ve değerli kılmak adına böyle bir karar verdiğini söyledi.

Öztürk, "Böyle bir günü unutmamız mümkün değil. Allah herkese nasip etsin, çok mutluyuz." dedi.

Öztürk'le hayatını birleştiren Seher Karabulut da özellikle bu tarihi seçtiklerini ve artık 14 Şubat'ın kendileri için anlamının daha da arttığını dile getirdi.

Evlenen çiftlerden Rıdvan Beycan, "Bugünü tercih etmemizin sebebi, ikisini bir arada çıkarmak. Bir taşla, iki kuş gibi bir şey oldu. Hem de böyle güzel bir günde, güzel bir anımız, hepsi bir arada olsun istedik." ifadelerini kullandı.

Beycan'la hayatını birleştiren Esra Kızılboğa ise sevginin, saygının ve sadakatin sadece bir gün değil, her gün olmasını dileyerek "Biz bunu başaracağımıza inanıyoruz ama bugünün anlam ve önemi daha farklı olduğu için mutluyuz. Denk getirebilmek çok önemliydi. Çünkü nikah salonları çok doluydu ama başardık." diye konuştu.

Kaynak: AA / İlyas Kaçar - Güncel
