Ahmed Kutucu'dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
Galatasaray'ın futbolcusu Ahmed Kutucu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Sevgilisiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Kutucu, fotoğrafa 'Aşkım' notunu ekledi. Bu paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni alırken, sarı-kırmızılı taraftarların da ilgisini çekti.

Galatasaray'ın futbolcusu Ahmed Kutucu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

"AŞKIM" NOTUNU DÜŞTÜ

Kutucu, sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı. Yıldız futbolcu paylaşımına, "Aşkım" notunu ekledi. Kısa sürede çok sayıda beğeni alan gönderi, sarı-kırmızılı taraftarların da ilgisini çekti.

