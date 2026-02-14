Haberler

Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda canlı müzikle sokak lezzetleri festivali yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda düzenlenen Sevgililer Günü'ne özel sokak lezzetleri festivali büyük ilgi gördü. Hükümlülerin hazırladığı ürünlerin sergilendiği etkinlikte, misafirler müzik eşliğinde eğlendi.

Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan sokak lezzetleri festivali vatandaşlardan ilgi gördü.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel seralarda üretilen kesme gül, saksı çiçek ve hediyelik biblolar özenle hazırlanan ürünleri inceleyen vatandaşlar, bahçede kurulan sokak lezzetleri standında menülerden aldı.

Hükümlülerce hazırlanarak satışa sunulan ürünlerden alan vatandaşlar bir taraftan Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan menülerden tadarken bir taraftan da hükümlülerden oluşan orkestranın seslendirdiği müziklerle eğlendi.

Sevgililer Günü'nü kutlamaya gelen vatandaşlar hükümlülerin seslendirdiği şarkılara eşlik ederek akşamın tadını çıkardı.

Kaynak: AA / Güngör Çoban - Güncel
Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe

Yıllarca unutulmayacak derbinin galibi Fenerbahçe
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi

Polis cami çıkışı böyle bekledi, tepkiler sonrası jet açıklama geldi
2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti

2026 Kış Olimpiyatları'nda prezervatif krizi! Sporcular isyan etti
Teknik direktörü yolladılar! 1. Lig ekibi, Volkan Demirel ile temasa geçti

Teknik direktörü yolladılar! Volkan Demirel'i göreve getiriyorlar
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Türk donanması, Almanya'da

Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Türk donanması, Avrupa'da
Malatya'da birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında silahla tehdit etti

Sokak ortasında yakaladığı kadına dehşeti yaşattı