Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Dünyaca ünlü isim Sevgililer Günü'nde 3 farklı kadına çiçek yollamıştı
Fransız futbol yıldızı Karim Benzema'nın 2023 Sevgililer Günü'nde üç farklı kadına çiçek göndermesi yeniden konuşulmaya başlandı. İddialara göre Benzema, mevcut partneri Jordan Ozuna, ikinci eşi ve oğlunun annesi Cora Gauthier, ve ilk eşi ve kızının annesi Chloe Launey'e çiçek göndermişti.
3 FARKLI İSİME ÇİÇEK GÖNDERDİ İDDİASI
İddialara göre Benzema, 14 Şubat 2023'te;
- Şu anki partneri Jordan Ozuna'ya,
- İkinci eşi ve oğlunun annesi Cora Gauthier'ye,
- İlk eşi ve kızının annesi Chloe Launey'e çiçek gönderdi.
O dönem de konuşulan bu detay, yeniden paylaşılarak sosyal medyada tartışma yarattı.
YORUM YAĞDI
Futbolcunun özel hayatına dair bu ayrıntı, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları durumu "ince düşünülmüş bir jest" olarak yorumlarken, bazıları ise eleştirel paylaşımlar yaptı.