Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Dünyaca ünlü isim Sevgililer Günü'nde 3 farklı kadına çiçek yollamıştı

Karim Benzema'nın 2023 Sevgililer Günü'nde yaptığı bir jest yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Fransız yıldızın aynı gün üç farklı kadına çiçek gönderdiği iddiası sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

3 FARKLI İSİME ÇİÇEK GÖNDERDİ İDDİASI

İddialara göre Benzema, 14 Şubat 2023'te;

Şu anki partneri Jordan Ozuna'ya,

İkinci eşi ve oğlunun annesi Cora Gauthier'ye,

İlk eşi ve kızının annesi Chloe Launey'e çiçek gönderdi.

O dönem de konuşulan bu detay, yeniden paylaşılarak sosyal medyada tartışma yarattı.

YORUM YAĞDI

Futbolcunun özel hayatına dair bu ayrıntı, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları durumu "ince düşünülmüş bir jest" olarak yorumlarken, bazıları ise eleştirel paylaşımlar yaptı.