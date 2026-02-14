Haberler

Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Dünyaca ünlü isim Sevgililer Günü'nde 3 farklı kadına çiçek yollamıştı
Güncelleme:
Fransız futbol yıldızı Karim Benzema'nın 2023 Sevgililer Günü'nde üç farklı kadına çiçek göndermesi yeniden konuşulmaya başlandı. İddialara göre Benzema, mevcut partneri Jordan Ozuna, ikinci eşi ve oğlunun annesi Cora Gauthier, ve ilk eşi ve kızının annesi Chloe Launey'e çiçek göndermişti.

  • Karim Benzema'nın 14 Şubat 2023'te partneri Jordan Ozuna'ya çiçek gönderdiği iddia edildi.
  • Karim Benzema'nın 14 Şubat 2023'te ikinci eşi ve oğlunun annesi Cora Gauthier'ye çiçek gönderdiği iddia edildi.
  • Karim Benzema'nın 14 Şubat 2023'te ilk eşi ve kızının annesi Chloe Launey'e çiçek gönderdiği iddia edildi.

Karim Benzema'nın 2023 Sevgililer Günü'nde yaptığı bir jest yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Fransız yıldızın aynı gün üç farklı kadına çiçek gönderdiği iddiası sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

3 FARKLI İSİME ÇİÇEK GÖNDERDİ İDDİASI

İddialara göre Benzema, 14 Şubat 2023'te;

  • Şu anki partneri Jordan Ozuna'ya,
  • İkinci eşi ve oğlunun annesi Cora Gauthier'ye,
  • İlk eşi ve kızının annesi Chloe Launey'e çiçek gönderdi.

O dönem de konuşulan bu detay, yeniden paylaşılarak sosyal medyada tartışma yarattı.

YORUM YAĞDI

Futbolcunun özel hayatına dair bu ayrıntı, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları durumu "ince düşünülmüş bir jest" olarak yorumlarken, bazıları ise eleştirel paylaşımlar yaptı.

