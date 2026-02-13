Haberler

Eşi ile sevgililere rengarenk güller yetiştirdi

Eşi ile sevgililere rengarenk güller yetiştirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde gül üreticiliği yapan Tahir ve Türkan Tayboğa çifti, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladı. Ancak soğuk hava nedeniyle gül verimlerinin neredeyse yarı yarıya düştüğünü ifade ettiler.

ADANA'da uzun yıllardır gül üreticiliği yapan Tahir (45) ve Türkan Tayboğa (38) çifti, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladı. Sevgililer için her renkten gül yetiştiren çift, sabahın ilk ışıkları ile mesai başlıyor ardından uzun uğraşlar sonucu kestikleri gülleri mezada gönderiyor.

Seyhan ilçesinde 5 dönümlük alanda serada 27 yıldır gül üreticiliği yapan Tahir Tayboğa, eşi Türkan Tayboğa ile birlikte saat 05.00'te mesaiye başlıyor. Uzun uğraşlar sonrası aile bireylerinin de yardımıyla kesilen ve buket haline getirilen güller, kolilere alınarak mezada gönderiliyor. Her renkten gül yetiştiren çift, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladı ancak güller soğuk havadan etkilenince verim de düştü.

'VERİM NEREDEYSE YARI YARIYA DÜŞTÜ'

Sevgililere bu özel günlerinde yeterince gül üretemedikleri için üzgün olduklarını ifade eden Tahir Tayboğa, "Seramızdan normalde 70-80 bin gonca gül alabiliyorken, bu sene havalar çok soğuk gittiğinden dolayı 30-35 bin gonca hasat edebildik. Verim neredeyse yarı yarıya düştü. Adana'da gül üreten çok kişi var. Soba yaktığımız halde hepimizin gülleri soğuktan etkilendi. Özellikle ısıtma sistemi olmayanların gülleri tamamen ziyan oldu. Ama en çok da Sevgililer Günü'ne, onlara yetebilecek kadar gül üretemediğimiz için çok üzgünüz. Paradan ziyade insanları mutlu etmek için mücadele veriyoruz" dedi.

'GÜL KOKULARI ARASINDA ÇALIŞMAK MUTLU EDİYOR'

Zorlu bir iş yaptıklarını ancak gül kokularının arasında çalışmanın çok keyifli olduğunu anlatan Türkan Tayboğa ise "Eşimle birlikte mesaimiz 05.00'te başlıyor. Eşime yardım ediyorum. Ailece birbirimize destek vererek çalışıyoruz. 14 Şubat öncesi soğuklardan dolayı verim biraz düşük geldi. Ama yine de moralimizi bozmadık. Yorucu ama güllerin içerisinde güzel vakit geçiriyoruz. Gül kokuları arasında çalışmak bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
'Kara para' soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu

Soruşturma derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

Trump fırça atmaya kalktı, tek cümlelik yanıt tokat gibi indi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün

4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti

Videoyu paylaştı, 2 gün sonra can verdi! Yediği şey akılalmaz
Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi

Ramazan ayı için yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı gönderdi
4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün

4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler
Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza

Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi