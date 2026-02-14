Haberler

'Sevgililer Günü' için Bursaspor bayrağıyla 10 kilometre koştular

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursaspor taraftarları, Sevgililer Günü dolayısıyla Timsah Arena Stadyumu'ndan İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'ne kadar 10 kilometre koşarak, 4 metrelik Bursaspor bayrağı ile sevgi gösterisinde bulundu.

BURSASPOR taraftarı 4 genç, 'Sevgiliye koşuyoruz' sloganıyla, Timsah Arena Stadyumu'nda buluşup, 4 metrelik Bursaspor bayrağı ile İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'ne kadar koştu.

14 Şubat Sevgililer günü dolayısıyla Timsah Arena Stadyumu'nda buluşan maraton koşucusu Yasin Avcı ve 3 arkadaşı, 'Sevgiliye koşuyoruz' sloganıyla Bursaspor İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'ne kadar 4 metrelik Bursaspor bayrağı ile 10 kilometre koştu. Sürücülerin korna çalıp el salladığı, vatandaşların ise alkışlarla destek verdikleri yeşil-beyazlı taraftarlara polis ekipleri eşlik etti.

SEVGİLİLER, YEŞİL-BEYAZ AŞKI İÇİN BİRLİKTE KOŞTU

Etkinlik öncesi konuşan taraftarlardan Ercan Geleş, "6 yıldır koşuyorum. Bugün tek aşkımız olan Bursaspor adına 10 kilometre koşacağız. Çok mutluyum" derken, birlikte koştuğu sevgilisi Reyhan Pehlivan da "Koşu sporuyla ilgileniyorum. Bugün de Bursaspor aşkımıza koşacağız bu bizim için çok heyecanlı olacak" ifadelerini kullandı.

'BİZİM SEVGİLİMİZ BURSASPOR'

Maraton koşucusu Yasin Avcı da etkinliğin bu yıl 9'uncusunu düzenlediklerini söyleyip, böyle özel bir günde çok sevdikleri Bursaspor için koşmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "20 yıldır koşuyorum. Her sene düzenli olarak 4 metrelik Bursaspor bayrağımızla 10 kilometre koşuyoruz. Bizim sevgilimiz Bursaspor. Sevgililer gününde sevgilimiz Bursaspor'a koşuyoruz. Gördüğümüz ilgi bizi gururlandırdı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Ümraniye'deki vahşette bilinmeyen detay gün yüzüne çıktı: Mesaj atıp kurbanı beklemişler

Çifte cinayette bilinmeyen detay! Mesajla tuzağa çekmişler
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
ABD'den masada barış, arka planda savaş hazırlığı: Haftalarca sürecek

Dünyayı kaosa sürükleyecek hazırlık! Savaş haftalarca sürecek
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama
Bu bir film değil: Turistler Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler

Saray Bosna'da hamile kadınları vurmak için ekstra para ödediler
Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Bakan Gürlek: Alo Adalet hattı kuracağım

Vatandaşın isyanı karşılık buldu! Yeni projeyi ilk kez duyurdu